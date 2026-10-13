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США и Европа готовят мирный план для Украины с заморозкой линии фронта

Флаги ЕС, Украины и США
США и Европа готовят мирный план для Украины с заморозкой линии фронта

Соединенные Штаты Америки и европейские партнеры нарабатывают общее мирное предложение, призванное предоставить финансовые и выгоды безопасности Украине и России как основу для территориального урегулирования, которое в то же время не удовлетворит максимальные военные цели ни одной из сторон.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Washington Post.

Основой дипломатических усилий стал принцип расширения масштаба проблемы и ее решения, чтобы обе страны увидели послевоенные перспективы и согласились на компромиссы. Переговоры велись во время шестичасовой встречи во Флориде, проведенной американскими спецпосланниками Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом с участием представителей Украины, Великобритании, Франции и Германии.

Главным условием для продвижения плана США называют взаимное прекращение ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Президент США Дональд Трамп настаивает на остановке украинских атак на российские НПЗ, из-за отказа от чего Вашингтон заключил отдельное соглашение с Москвой относительно дизельного горючего в обход только подписанного закона о санкциях и пригрозил прекратить предоставление Киеву разведывательных данных.

Четыре ключевых элемента мирного пакета

По данным осведомленного американского чиновника, наработанный план содержит четыре базовых пункта:

  • Восстановление Украины: Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock готовят механизм финансирования восстановления разрушенной инфраструктуры, помощи семьям погибших и раненых военных и поддержки экономики, ожидая от Киева четких оценок расходов и гарантий прозрачности;
  • Гарантии безопасности: Украина должна получить обязательства от США и европейских государств по военному ответу в случае новой российской агрессии, аналогичные статье 5 Устава НАТО, в то же время для РФ предусмотрены договоренности с Европой относительно ее беспокойства;
  • Энергетическая интеграция: создание общей энергетической системы, в частности функционирования трубопровода для поставок российской нефти и газа в Европу с распределением доходов между Украиной и РФ, а также постепенное упразднение наложенных на Москву экономических санкций;
  • Территориальное разграничение: пункт, предусматривающий прекращение огня вдоль текущей линии фронта или "линии контроля", де-факто оставляет под российской оккупацией захваченные территории, в том числе Донбасс.

Несмотря на разногласия и возмущение европейских лидеров американским дизельным соглашением, союзники подтверждают готовность продолжать дипломатический процесс, хотя данные разведки свидетельствуют, что Владимир Путин пока не проявляет реальной готовности к завершению войны.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о якобы достижении договоренностей по "энергетическому перемирию" между Украиной и РФ, а также о реакции на это Владимира Зеленского. Американский лидер в очередной раз заявлял о якобы прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

Автор:
Максим Кольц

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