Трамп тисне на Зеленського через удари по російських НПЗ: чим це загрожує Україні

Президент США Дональд Трамп посилює тиск на Володимира Зеленського через українські удари по російських нафтопереробних заводах. На тлі підготовки до проміжних виборів у США Вашингтон прагне знизити ціни на пальне та просуває ідею енергетичного перемир’я між Києвом і Москвою.

Як пише Dilo, про це інформує Bloomberg.

Трамп вимагає припинити удари по російських НПЗ

Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією, а також закликав Київ припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Зеленський заявив, що Україна готова підтримати припинення вогню, якщо на нього погодиться і Москва. Київ очікує від Вашингтона подробиць домовленості.

Напередодні Трамп розкритикував Зеленського та натякнув, що йому варто залишити посаду президента. Напруженість посилилася після домовленості США з Володимиром Путіним щодо експорту російського дизельного пального.

Під час переговорів у Маямі американські представники наголосили, що Вашингтон забезпечує Україну зброєю та розвідданими, тому Київ не повинен завдавати ударів, які можуть впливати на ціни для американських споживачів. Українська сторона сприйняла ці слова як можливий сигнал про обмеження розвідувальної підтримки, повідомляє Bloomberg.

Які ризики для України

Україна залежить від американських систем озброєння та розвідувальної інформації. Зокрема, українська армія потребує ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які використовують для боротьби з балістичними ракетами.

За оцінкою експертів, США можуть обмежити передачу частини розвідувальних даних, необхідних для планування ударів по російських НПЗ. Припинення постачання американської зброї через програму PURL також створило б серйозні проблеми, оскільки Європа не може повністю компенсувати такі поставки.

Водночас імовірність відключення України від супутникового зв’язку Starlink оцінюють як низьку.

Україна стикається з дефіцитом фінансування

Росія продовжує масовані атаки. За словами Зеленського, протягом одного тижня російські війська застосували близько 1450 керованих авіабомб, 75 ракет і понад 1640 ударних безпілотників.

Паралельно Україна стикається з фінансовими труднощами. За оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2027 році дефіцит фінансування країни перевищить $30 млрд.

Цього тижня Верховна Рада має розглянути законодавчі зміни, необхідні для отримання подальшої допомоги від ЄС і МВФ. Вони передбачають, зокрема, закриття податкових лазівок і посилення контролю за політично значущими особами.

На цьому тлі нове загострення відносин із Трампом може ускладнити становище Києва. Колишня радниця з питань Росії в Раді національної безпеки США Фіона Гілл попереджає, що втручання американського президента у внутрішню політику України може завдати країні значної шкоди.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

10 жовтня видання Axios писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа посилила тиск на Україну через удари по російських нафтопереробних заводах. Американська сторона хоче, щоб Київ припинив такі атаки в односторонньому порядку, а український чиновник стверджує, що під час переговорів пролунала навіть погроза припинити передачу американських розвідданих.

11 жовтня Дональд Трамп заявив про нібито початок "енергетичного перемир’я", стверджуючи, що Україна та РФ дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву "новиною" та наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконає Москва.