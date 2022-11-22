На Волині біля кордонів з Польщею відкрили новий індустріальний парк

У місті Нововолинськ (Волинська область) відкрили індустріальний парк NOVO, який знаходиться за 20 хвилин від Польщі, що робить його резидентів автоматично експортно-орієнтованими, бо поряд європейський ринок збуту.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що в уряді покладають великі надії на модель розвитку української експортно-орієнтованої промисловості в найближчі роки.

Також вже є попередні домовленості про зобов’язання увійти в індустріальний парк з підприємствами зі сфери переробки риби, виробництва харчової продукції та логістики.

Нововолинський індустріальний парк NOVO займає територію площею 20 гектарів. Має всі підведені комунікації: воду, газ, електроенергію. Також має залізничну колію вздовж ділянки, сам індустріальний парк виходить фасадом на нову трасу Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква в напрямку Львова.

"Індустріальні парки мають стати реперними точками росту української економіки. Саме вони сьогодні є одним із важливих механізмів, що сприяють покращенню інвестиційної привабливості регіонів та можуть стимулювати їхній економічний розвиток. Ефект росту у середньостроковій перспективі може розширюватися по мірі долучення нових підприємств до індустріальних промислових парків та збільшення обсягів виробничої діяльності, у т.ч. зовнішньоекономічної, з урахуванням оновлення потужностей підприємств та можливого долучення додаткових трудових ресурсів", - заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

В Мінекономіки нагадали, що для резидентів індустріальних парків законом передбачені економічні стимули:

звільнення від імпортного ПДВ і мита при імпорті нового обладнання;

звільнення від податку на прибуток на 10 років у разі ведення діяльності в межах індустріального парку;

пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю від місцевої влади.

"Крім того, органи місцевого самоврядування отримують право надавати пільги за місцевими податками. Це створює умови для нових робочих місць і зростання доходів місцевих бюджетів. Керівники громад, які виграють конкуренцію за промислові інвестиції, забезпечать своїм регіонам довгостроковий розвиток", - пояснив народний депутат України, заступник голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Він зазначив, що після того, як у червні Верховна Рада схвалила податкові та митні стимули для індустріальних парків, керівники громад "здули пил з проектів", які передбачали їх створення та розвиток. Особливо активний цей процес у західних областях країни.

"Під час війни індустріальні парки можуть стати точками розвитку для української економіки. Адже передбачені на законодавчому рівні економічні стимули для резидентів дають змогу побудувати завод, зекономивши 25% інвестицій. Тобто власники зекономлять чверть інвестицій порівняно з ділянкою, яка знаходиться за 100 метрів від індустріального парку, не кажучи про сусідні країни ЄС, де сума інвестицій буде більшою на 30-40%. Тобто, розвиваючи культуру індустріальних парків в Україні, ми відроджуємо економіку і промисловість, даємо змогу українському бізнесу не їхати від війни у країни ЄС, а залишатися в Україні", - сказав голова і засновник керуючої компанії Нововолинського індустріального парку Олександр Бондаренко.

За попередніми оцінками, з урахуванням пільг, термін окупності інвестицій у підприємство на території індустріального парку NOVO може скласти 4-5 років залежно від типу бізнеса.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів включив до реєстру індустріальних (промислових) парків ще два об’єкти - "Еко-смарт індустріальний парк "Галіт" та "Західноукраїнський промисловий хаб".