В Украине запустят производство стройматериалов из переработанного строительного мусора

Украинский производитель строительных материалов и застройщик "Ковальська" готовится начать производить стройматериалы из переработанного строительного мусора в рамках восстановления жилья в Гостомеле.

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Об этом заявил генеральный директор ПСГ "Ковальская" Сергей Пилипенко агентству "Интерфакс".

"Наша лаборатория в ближайшее время приступит к созданию строительных материалов из разрушенных домов в Гостомеле", - сказал Пилипенко.

Проект восстановления семи жилых зданий в Гостомеле финансирует французская компания Neo-Eco. Для нее "Ковальська" в пилотном проекте является технологическим партнером по разработке и испытаниям, а также непосредственным производителем материалов из переработанного строительного мусора.

Разрушенные пострадавшие от российской агрессии здания отличаются по качеству материалов, из которых построены, поэтому, по словам эксперта, важным этапом является сортировка при разборке руин.

После этого в лабораторию будут поступать образцы, на основе которых компания разработает рецептуру бетонов и других строительных материалов.

Мы рассматриваем первый проект как тестовый для понимания, как переработанные стройматериалы вписываются в рыночную бизнес-модель, в которой мы можем адаптировать европейский опыт для украинского рынка. Это важно для быстрого, рационального и устойчивого восстановления. В то же время это может дать экономию, уменьшить влияние восстановления на окружающую среду и поможет рационально использовать строительный мусор, образовавшийся в результате масштабных разрушений", - резюмировал Пилипенко.

Он добавил, что предварительные расчеты указывали, что использование, например, природного щебня в строительстве дешевле, чем переработанных материалов, из-за затрат на сортировку, транспортировку и т.д.

Напомним, в Украине запустили направление "Восстановление Украины", которое предусматривает восстановление домов, пострадавших от боевых действий. Первый этап – отстроят 18 домов в Киевской области.

По последним подсчетам, общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре Украины, в том числе жилой и нежилой недвижимости, по стоимости замещения по состоянию составляет $135,9 млрд. Доля жилищного фонда в общем объеме убытков составляет 38,6%.