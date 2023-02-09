В Україні запустять виробництво будматеріалів із переробленого будівельного сміття

Український виробник будівельних матеріалів та забудовник "Ковальська" готується розпочати виготовляти будматеріали із переробленого будівельного сміття в рамках відбудови житла у Гостомелі.

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Про це заявив генеральний директор ПБГ "Ковальська" Сергій Пилипенко агентству "Інтерфакс".

"Наша лабораторія найближчим часом розпочне створення будівельних матеріалів зі зруйнованих будинків у Гостомелі", - сказав Пилипенко.

Проєкту відновлення семи житлових будівель у Гостомелі фінансує французька компанія Neo-Eco. Для неї "Ковальська" у пілотному проєкті є технологічним партнером із розроблення та випробувань, а також безпосереднім виробником матеріалів із переробленого будівельного сміття.

Зруйновані будівлі, які постраждали від російської агресії, відрізняються за якістю матеріалів, з яких збудовані, тому, за словами експерта, важливим етапом є сортування під час розбирання руїн.

Після цього процесу до лабораторії надходитимуть зразки, на основі яких компанія розробить рецептуру бетонів та інших будівельних матеріалів.

"Ми розглядаємо перший проєкт як тестовий для розуміння, як перероблені будматеріали вписуються в ринкову бізнес-модель, у якій ми можемо адаптувати європейський досвід для українського ринку. Це важливо для швидкого, раціонального та сталого відновлення. Водночас це може дати економію, зменшити вплив відновлення на довкілля та допоможе раціонально використовувати будівельне сміття, що утворилося внаслідок масштабних руйнувань", - резюмував Пилипенко.

Він додав, що попередні розрахунки вказували, що використання, наприклад, природного щебеню в будівництві дешевше, ніж перероблених матеріалів, через витрати на сортування, транспортування тощо.

Нагадаємо, в Україні запустили напрям "Відбудова України", який передбачає підновлення будинків, що постраждали він бойових дій. Перший етап — відбудують 18 будинків в Київській області.

За останніми підрахунками, загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктурі України, в тому числі житловій та нежитловій нерухомості, за вартістю заміщення станом складає $135,9 млрд. Частка житлового фонду у загальному обсязі збитків складає 38,6%.