Авіакомпанії просять ЄС втрутитися через дефіцит палива та війну в Ірані

Авіаперевізники Європи звернулися до ЄС із закликом вжити термінових заходів через війну в Ірані. Головними викликами для галузі стали масові обмеження авіасполучення та загроза критичного дефіциту пального.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Галузева група Airlines for Europe (A4E), до якої входять провідні перевізники Lufthansa, Air France-KLM та easyJet, офіційно звернулася до Європейського Союзу з проханням вжити надзвичайних заходів.

У документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, авіакомпанії наголошують на необхідності термінового втручання Брюсселя для стабілізації роботи галузі в умовах геополітичної кризи.

Перевізники попередили про дефіцит авіапалива

Однією з головних проблем став дефіцит реактивного палива, спричинений блокадою Ормузької протоки. Представники Airports Council International Europe попередили, що запаси гасу в Європі можуть вичерпатися вже за три тижні.

У зв'язку з цим група A4E пропонує ЄС запровадити моніторинг поставок на рівні союзу та розглянути можливість спільних закупівель гасу, взявши за основу модель закупівлі природного газу, яка застосовувалася у 2022 році.

Авіаперевізники закликають Єврокомісію тимчасово призупинити роботу вуглецевого ринку ЄС для авіації та скасувати частину авіаційних податків для зменшення фінансового тиску.

Також документ містить пропозицію внести зміни до законодавства щодо 90-денних резервів нафти. Наразі ці норми не передбачають конкретних обсягів саме для реактивного палива, що посилює ризики зупинки польотів у разі тривалої паливної кризи.

Обмеження повітряного простору

З 28 лютого європейським компаніям заборонено працювати в небі над кількома країнами Перської затоки, включаючи ОАЕ та Катар.

Ця заборона офіційно діє до 24 квітня, що змушує авіалінії змінювати маршрути та нести додаткові витрати.

Авіакомпанії вимагають від ЄС юридичного підтвердження того, що закриття простору через конфлікт є поважною причиною для невикористання авіаційних слотів. Європейська комісія планує представити пакет заходів для енергетичного ринку 22 квітня.

Нагадаємо, після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану ціни на авіаційне паливо різко зросли. Зазвичай вони рухаються разом із цінами на нафту, однак нині авіапаливо подорожчало майже вдвічі, тоді як сира нафта зросла приблизно на третину. Це значно знижує рентабельність авіаперевізників у всьому світі.