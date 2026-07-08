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Потери врага по состоянию на 8 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1596  сутки полномасштабной войны составляют 1 413 510 человек.

Потери России в войне на 8 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 413 510 (+1 260) человек;
  • танков – 12 100 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 903 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 45 569 (+61) ед;
  • РСЗО – 1 918 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 1478 (+0) ед;
  • самолетов – 436 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 853 (+5) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 396 920 (+2 074) ед;
  • крылатых ракет – 4 887 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 117 547 (+462) ед;
  • специальной техники – 4 398 (+4) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 8 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 139 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 8 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400 на 4 локациях и 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7, кроме того, две противорадиолокационные ракеты Х-31П не достигли цели.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько
Онлайн-трансляція "HR Wisdom Summit 2026"
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