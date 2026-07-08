Потери врага по состоянию на 8 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1596 сутки полномасштабной войны составляют 1 413 510 человек.

Потери России в войне на 8 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 июля потеряла:

личного состава – около 1 413 510 (+1 260) человек;

танков – 12 100 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 24 903 (+4) ед;

артиллерийских систем – 45 569 (+61) ед;

РСЗО – 1 918 (+1) ед.;

средств ПВО – 1478 (+0) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1 853 (+5) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 396 920 (+2 074) ед;

крылатых ракет – 4 887 (+0) ед;

кораблей/катеров – 33 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 117 547 (+462) ед;

специальной техники – 4 398 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 139 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400 на 4 локациях и 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7, кроме того, две противорадиолокационные ракеты Х-31П не достигли цели.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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