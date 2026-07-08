Втрати ворога станом на 8 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 260 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1596 добу повномасштабної війни становлять 1 413 510 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 липня втратила:

особового складу – близько 1 413 510 (+1 260) осіб;

танків – 12 100 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 24 903 (+4) од.;

артилерійських систем – 45 569 (+61) од.;

РСЗВ – 1 918 (+1) од.;

засобів ППО – 1 478 (+0) од.;

літаків – 436 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 853 (+5) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 396 920 (+2 074) од.;

крилатих ракет – 4 887 (+0) од.;

кораблів / катерів – 33 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 117 547 (+462) од.;

спеціальної техніки – 4 398 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 на 4 локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7, крім того дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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