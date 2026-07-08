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Втрати ворога станом на 8 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 260 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1596 добу повномасштабної війни становлять 1 413 510 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 413 510 (+1 260) осіб;
  • танків – 12 100 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 24 903 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 45 569 (+61) од.;
  • РСЗВ – 1 918 (+1) од.;
  • засобів ППО – 1 478 (+0) од.;
  • літаків – 436 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 853 (+5) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 396 920 (+2 074) од.;
  • крилатих ракет – 4 887 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 33 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 117 547 (+462) од.;
  • спеціальної техніки – 4 398 (+4) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 8 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, 
Фото 3 — Втрати ворога станом на 8 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 на 4 локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7, крім того дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі.   

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько
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