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Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року

ЗСУ, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1596-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 8 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 271 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони-камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління, чотири пункти управління БпЛА, п’ять артилерійських систем, три командні пункти, склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення з противником, агресор здійснив 55 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Лиман, Артільне та у бік населених пунктів Кудіївка, Хатнє.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий та Ківшарівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новомихайлівка, Копанки, Дробишеве, Ямпіль, Надія, Новоселівка та у бік населених пунктів Борова, Лиман, Озерне, Діброва.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів, у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки й Закітного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі Никифорівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак, у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Степанівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Іванівка, Дорожнє, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Родинське, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Калинівського та у бік Вербового.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Гірке, Цвіткове, Староукраїнка, Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Оленокостянтинівка.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року
Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько