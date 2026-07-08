Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года

Продолжается 1596-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 271 боевое столкновение.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 90 авиационных ударов, сбросив 272 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 10063 дрона-камикадзе и осуществил 3065 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы, пять пунктов управления, четыре пункта управления БпЛА, пять артиллерийских систем, три командных пункта, состав боеприпасов и два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения с противником, агрессор совершил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Артельне и сторону населенных пунктов Кудиевка, Домашнее.

На Купянском направлении враг совершил две атаки в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой и Ковшаровка.

На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новомихайловка, Копанки, Дробышево, Ямполь, Надежда, Новоселовка и сторону населенных пунктов Боровая, Лиман, Озерное, Диброва.

На Славянском направлении противник штурмовал 27 раз, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки и Закотного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Дорожное, Гришино, Удачное, Муравко, Молодецкое, Родинское, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко.

На Александровском направлении враг четырежды атаковал в районе Калиновского и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в сторону населенных пунктов Доброполье, Горькое, Цветково, Староукраинка, Воздвижовка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Волшебное, Елена Константиновка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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