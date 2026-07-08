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Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года

ВСУ, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1596-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 271 боевое столкновение.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 90 авиационных ударов, сбросив 272 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 10063 дрона-камикадзе и осуществил 3065 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы, пять пунктов управления, четыре пункта управления БпЛА, пять артиллерийских систем, три командных пункта, состав боеприпасов и два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения с противником, агрессор совершил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Артельне и сторону населенных пунктов Кудиевка, Домашнее.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года

На Купянском направлении враг совершил две атаки в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой и Ковшаровка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новомихайловка, Копанки, Дробышево, Ямполь, Надежда, Новоселовка и сторону населенных пунктов Боровая, Лиман, Озерное, Диброва.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 27 раз, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки и Закотного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Дорожное, Гришино, Удачное, Муравко, Молодецкое, Родинское, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года

На Александровском направлении враг четырежды атаковал в районе Калиновского и в сторону Вербового.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в сторону населенных пунктов Доброполье, Горькое, Цветково, Староукраинка, Воздвижовка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Волшебное, Елена Константиновка.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года

На Ореховском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года
Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько
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