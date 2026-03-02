"Филип Моррис" инвестировала более $1 млн в логистику и склады в Украине

Табачная компания "Филип Моррис Украина" инвестировала более $1 млн в расширение логистической инфраструктуры и обустройство складов по собственным стандартам в рамках диверсификации военных рисков.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью "Forbes Украина" сообщил финансовый директор компании Сергей Кальнооченко.

По его словам, до полномасштабной войны компания имела четыре склада, сейчас их девять в разных регионах страны. Все помещения арендованы.

"Когда началась война, мы диверсифицировали риски, чтобы минимизировать возможные потери... В расширение логистики и обустройство складов по нашим стандартам мы дополнительно инвестировали более $1 млн", – сказал он.

В ночь на 30 января 2026 года в результате российской ракетной атаки был уничтожен состав Philip Morris на территории фабрики в Харькове. Это был уже третий удар по бизнесу изготовителя с начала полномасштабного вторжения. По данным ГСЧС Харьковской области, пожар охватил более 5000 кв. м, подверглись значительным разрушениям строительные конструкции.

Строительные конструкции претерпели значительные разрушения. Фото: ГСЧС Харьковской области

"Из-за прямого попадания ракеты полностью уничтожен склад с нетабачными материалами, значительно поврежден склад, в котором хранилось и сырье... Оценка масштабов потерь все еще продолжается. Предварительно они составляют $16 млн – это здание и все хранящееся на складе сырье", – отметил Кальнооченко.

По его словам, ни одна страховая компания не берет на себя покрытие военных рисков в Харькове и области в объемах, необходимых для табачной компании, являющейся стандартной практикой на рынке в условиях войны.

"Поэтому потери, которые мы понесли, фактически остаются потерями компании. Мы также рассматриваем возможность компенсации убытков в рамках доступных международных компенсационных механизмов", – добавил он.

Напомним, после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года производство в Харькове было законсервировано из-за риски безопасности. До вторжения фабрика выпускала 20 млрд сигарет в год – продукция реализовывалась в Украине и экспортировалась в более чем 20 стран, в том числе Японию, Израиль, Грузию, Египет и государства ЕС.

В апреле 2022 года компания перешла на импорт продукции в Украину, а затем временно наладила производство на фабрике партнера в Киеве. В июне 2023 года было объявлено об инвестициях более $30 млн в новое производство во Львовской области, которое было открыто в 2024 году. На новую фабрику релоцировали 250 сотрудников из Харькова.

О Philip Morris

Philip Morris International (PMI) – это ведущая международная табачная компания. Компания работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала более 750 млн долларов в экономику Украины. С начала полномасштабного вторжения компания выделила более 400 млн грн на гуманитарные проекты.

В 2025 году "Филипп Моррис Украина" уплатила почти 59 млрд грн в госбюджет.