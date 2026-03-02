Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Філіп Морріс" інвестувала понад $1 млн у логістику та склади в Україні

Філіп Морріс Україна
На нову фабрику в Львівській області релокували 250 співробітників із Харкова / Вікіпедія

Тютюнова компанія "Філіп Морріс Україна" інвестувала понад $1 млн у розширення логістичної інфраструктури та облаштування складів за власними стандартами в межах диверсифікації воєнних ризиків.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю "Forbes Україна" повідомив фінансовий директор компанії Сергій Кальнооченко.

За його словами, до повномасштабної війни компанія мала чотири склади, нині їх дев’ять у різних регіонах країни. Усі приміщення орендовані.

"Коли почалася війна, ми диверсифікували ризики, щоб мінімізувати можливі втрати... У розширення логістики та облаштування складів за нашими стандартами ми додатково інвестували понад $1 млн", – сказав він.

У ніч на 30 січня 2026 року внаслідок російської ракетної атаки був знищений склад Philip Morris на території фабрики у Харкові. Це був вже третій удар по бізнесу виробника від початку повномасштабного вторгнення. За даними ДСНС Харківщини, пожежа охопила понад 5000 кв. м, зазнали значних руйнувань будівельні конструкції.

Фото 2 — "Філіп Морріс" інвестувала понад $1 млн у логістику та склади в Україні
Будівельні конструкції зазнали значних руйнувань. Фото: ДСНС Харківщини

"Через пряме влучання ракети повністю знищено склад із нетютюновими матеріалами, значно пошкоджено склад, в якому зберігалась і сировина... Оцінка масштабів втрат все ще триває. Попередньо вони складають $16 млн – це будівля і вся сировина, що зберігалася на складі", – зазначив Кальнооченко.

За його словами, жодна страхова компанія не бере на себе покриття воєнних ризиків у Харкові та області в обсягах, необхідних для тютюнової компанії, що є стандартною практикою на ринку в умовах війни.

"Тому ті втрати, які ми понесли, фактично залишаються втратами компанії. Ми також розглядаємо можливість компенсації збитків в рамках доступних міжнародних компенсаційних механізмів", – додав він.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року виробництво в Харкові було законсервоване через безпекові ризики. До вторгнення фабрика випускала 20 млрд сигарет на рік – продукція реалізовувалася в Україні та експортувалася до понад 20 країн, зокрема Японії, Ізраїлю, Грузії, Єгипту та держав ЄС.

У квітні 2022 року компанія перейшла на імпорт продукції в Україну, а згодом тимчасово налагодила виробництво на фабриці партнера в Києві. У червні 2023 року було оголошено про інвестиції понад $30 млн у нове виробництво у Львівській області, яке відкрили у 2024 році. На нову фабрику релокували 250 співробітників із Харкова.

Про Philip Morris

Philip Morris International (PMI) — це провідна міжнародна тютюнова компанія. Компанія працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала понад 750 млн доларів в економіку України. З початку повномасштабного вторгнення компанія виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

У 2025 році "Філіп Морріс Україна" сплатила майже 59 млрд грн до держбюджету. 

Автор:
Майя Калина