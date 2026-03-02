"Філіп Морріс" інвестувала понад $1 млн у логістику та склади в Україні

Тютюнова компанія "Філіп Морріс Україна" інвестувала понад $1 млн у розширення логістичної інфраструктури та облаштування складів за власними стандартами в межах диверсифікації воєнних ризиків.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю "Forbes Україна" повідомив фінансовий директор компанії Сергій Кальнооченко.

За його словами, до повномасштабної війни компанія мала чотири склади, нині їх дев’ять у різних регіонах країни. Усі приміщення орендовані.

"Коли почалася війна, ми диверсифікували ризики, щоб мінімізувати можливі втрати... У розширення логістики та облаштування складів за нашими стандартами ми додатково інвестували понад $1 млн", – сказав він.

У ніч на 30 січня 2026 року внаслідок російської ракетної атаки був знищений склад Philip Morris на території фабрики у Харкові. Це був вже третій удар по бізнесу виробника від початку повномасштабного вторгнення. За даними ДСНС Харківщини, пожежа охопила понад 5000 кв. м, зазнали значних руйнувань будівельні конструкції.

Будівельні конструкції зазнали значних руйнувань. Фото: ДСНС Харківщини

"Через пряме влучання ракети повністю знищено склад із нетютюновими матеріалами, значно пошкоджено склад, в якому зберігалась і сировина... Оцінка масштабів втрат все ще триває. Попередньо вони складають $16 млн – це будівля і вся сировина, що зберігалася на складі", – зазначив Кальнооченко.

За його словами, жодна страхова компанія не бере на себе покриття воєнних ризиків у Харкові та області в обсягах, необхідних для тютюнової компанії, що є стандартною практикою на ринку в умовах війни.

"Тому ті втрати, які ми понесли, фактично залишаються втратами компанії. Ми також розглядаємо можливість компенсації збитків в рамках доступних міжнародних компенсаційних механізмів", – додав він.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року виробництво в Харкові було законсервоване через безпекові ризики. До вторгнення фабрика випускала 20 млрд сигарет на рік – продукція реалізовувалася в Україні та експортувалася до понад 20 країн, зокрема Японії, Ізраїлю, Грузії, Єгипту та держав ЄС.

У квітні 2022 року компанія перейшла на імпорт продукції в Україну, а згодом тимчасово налагодила виробництво на фабриці партнера в Києві. У червні 2023 року було оголошено про інвестиції понад $30 млн у нове виробництво у Львівській області, яке відкрили у 2024 році. На нову фабрику релокували 250 співробітників із Харкова.

Про Philip Morris

Philip Morris International (PMI) — це провідна міжнародна тютюнова компанія. Компанія працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала понад 750 млн доларів в економіку України. З початку повномасштабного вторгнення компанія виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

У 2025 році "Філіп Морріс Україна" сплатила майже 59 млрд грн до держбюджету.