Аэропорт "Львов" остановил судебный спор с Сокольниками из-за планов строительства нового терминала

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого попросил суд пока не рассматривать его иск против Сокольнического сельского совета по поводу строительства многоэтажек возле аэродрома.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает zaxid.net.

Отмечается, что соответствующее решение 7 мая вынес Львовский окружной административный суд, удовлетворив ходатайство аэропорта.

Руководство аэропорта обратилось в суд с просьбой оставить его иск в Сокольнический сельский совет по поводу изменений границ общества без рассмотрения.

Там пояснили, что сейчас обновляют данные об ограничениях на приаэродромной территории, а также подали в Сокольнический сельсовет материалы по строительству нового грузового терминала. По мнению представителей аэродрома, пока эти вопросы не будут рассмотрены на местном уровне, полноценно продолжать судебный процесс невозможно.

Другой участник дела – Львовский городской совет не возражал.

В результате суд удовлетворил ходатайство и оставил иск без рассмотрения.

Это не означает, что суд признал генплан законным или незаконным – дело пока не будут рассматриваться. В то же время аэропорт сможет снова подать иск позже.

Львовский аэропорт под угрозой из-за развития села

Владельцы земельных участков планируют возвести вблизи львовского аэропорта жилмассив на территории Сокольников. Город выступает против и предлагает альтернативу : создать на этой территории экономическую зону с потенциалом до 10 тысяч рабочих мест.

Речь идет о форматах, обычно появляющихся вблизи аэропортов:

логистические центры,

склады,

офисы,

большие торговые объекты.

Горсовет Львова выступил против утверждения нового генплана Сокольников, заявив, что его приняли с нарушениями, а строительство жилых кварталов на территории общей площадью более 50 га возле Львова приведут к транспортному коллапсу и создадут потенциальные угрозы функционированию аэропорта.

Поэтому городской голова Львова Андрей Садовый обратился к генпрокурору с просьбой расследовать законность действий Сокольнического сельсовета.

Львовский городской совет добивается в суде признать противоправным решение Сокольнического сельского совета об изменении границ села Сокольники. В этом отношении недавно появилось решение Верховного Суда .

Администрация международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого была обеспокоена обновленным генеральным планом села Сокольники в пригороде Львова вплотную к взлетной полосе и заявила о угрозу функционирования предприятия через застройку

Утвержденный генеральный план предлагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тыс. жителей непосредственно в зоне шумового влияния аэропорта.

Администрация аэропорта заявляла, что план развития территории возле аэродрома, предложенный сельским советом Сокольников, имеет потенциальную угрозу для стабильной работы и может привести к закрытию аэропорта во Львове.

24 апреля был подписан меморандум об урегулировании публичного конфликта вокруг развития аэропорта, который подписали Сокольническая территориальная община и государственное предприятие аэропорта.

На меморандум резко отреагировал мэр Львова Андрей Садовый и заявил, что "община это не проглотит" такого решения, которое "остановит развитие города и поставит крест на будущем аэропорту".