Аеропорт "Львів" зупинив судовий спір із Сокільниками через плани будівництва нового терміналу

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького попросив суд поки не розглядати його позов проти Сокільницької сільської ради щодо будівництва багатоповерхівок біля летовища.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що відповідну ухвалу 7 травня виніс Львівський окружний адміністративний суд, задовольнивши клопотання летовища.

Керівництво аеропорту звернулося до суду з проханням залишити його позов до Сокільницької сільської ради щодо змін меж громади без розгляду.

Там пояснили, що зараз оновлюють дані про обмеження на приаеродромній території, а також подали до Сокільницької сільради матеріали щодо будівництва нового вантажного терміналу. На думку представників летовища, поки ці питання не будуть розглянуті на місцевому рівні, повноцінно продовжувати судовий процес неможливо.

Інший учасник справи – Львівська міська рада не заперечувала.

У результаті суд задовольнив клопотання і залишив позов без розгляду.

Це не означає, що суд визнав генплан законним або незаконним – справу просто поки не розглядатимуть. Водночас аеропорт зможе знову подати позов пізніше.

Львівський аеропорт під загрозою через розбудову села

Власники земельних ділянок планують звести поблизу львівського аеропорту житловий масив на території Сокільників. Місто виступає проти і пропонує альтернативу: створити на цій території економічну зону з потенціалом до 10 тисяч робочих місць.

Йдеться про формати, які зазвичай з’являються поблизу аеропортів:

логістичні центри,

склади,

офіси,

великі торгові об’єкти.

Міськрада Львова виступила проти затвердження нового генплану Сокільників, заявивши, що його ухвалили з порушеннями, а будівництво житлових кварталів на території загальною площею понад 50 га біля Львова призведуть до транспортного колапсу й створять потенційні загрози для функціонування аеропорту.

Через це міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генпрокурора з проханням розслідувати законність дій Сокільницької сільради.

Наразі Львівська міська рада домагається в суді визнати протиправним рішення Сокільницької сільської ради про зміну меж села Сокільники. Щодо цього нещодавно з’явилося рішення Верховного Суду.

Адміністрація міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького була занепокоєна оновленим генеральним планом села Сокільники у передмісті Львова впритул до злітної смуги і заявила про загрозу функціонування підприємства через забудову.

Зокрема, затверджений генеральний план пропонує розміщення кварталів багатоквартирної житлової забудови площею більше 50 га із майбутнім населенням близько 14 тис. мешканців безпосередньо в зоні шумового впливу аеропорту.

Адміністрація летовища заявляла, що план розвитку території біля аеродрому, який запропонувала сільська рада Сокільників, має потенційну загрозу для стабільної роботи і може призвести до закриття аеропорту у Львові.

24 квітня було підписано меморандум щодо врегулювання публічного конфлікту довкола розвитку аеропорту, який підписали Сокільницька територіальна громада та державне підприємство летовища.

На меморандум різко відреагував мер Львова Андрій Садовий та заявив, що "громада це не проковтне" такого рішення, яке "зупинить розвиток міста і поставить хрест на майбутньому аеропорту".