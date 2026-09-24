20 тисяч нових робочих місць: на Закарпатті повноцінно запрацювали сім нових індустріальних парків за роки війни

Від початку повномасштабного вторгнення на Закарпатті зареєстрували 12 нових індустріальних парків. Із них 7 уже розгорнули потужності та повноцінно працюють, тоді як ще 5 наразі існують "на папері" та перебувають у стадії пошуку інвесторів.

Як пише Dilo, про це розповів заступник начальника Закарпатської ОВА Василь Іванчо, передає Укрінформ.

Як працюють нові промислові майданчики

За словами представника ОВА, яскравим прикладом успішного запуску є індустріальний парк "Перечин", який функціонує на повну потужність. Окрім того, на порозі офіційного відкриття перебуває парк "БФ-Термінал", резиденти якого вже сплачують податки до бюджетів.

Серед тих, що вже діють, також парки у Сваляві, два в Мукачеві та один у Хусті. Для порівняння: до великої війни, у 2021 році, в області працював і сплачував збори лише один індустріальний парк — "Соломоново".

"Це відчувають місцеві громади. У нас співвідношення надходжень до місцевих скарбниць змінилося: бізнес наповнює їх на 80%, а до повномасштабної війни ця частка становила лише 45%", — наголосив Василь Іванчо.

Нові робочі місця та перспективи

Розвиток індустріальних майданчиків забезпечив створення близько 20 тисяч нових робочих місць за останні два роки, причому левова частка з них припадає саме на ці парки.

Щодо п'яти незапущених проєктів, які наразі існують лише у документах, ОВА активно шукає під них інвесторів та релокований бізнес. Переважна більшість таких парків створюється на базі колишніх промислових зон, які вже мають підведені необхідні комунікації для швидкого старту підприємств.

Нагадаємо, у реєстрі індустріальних парків наразі налічується близько 120 об’єктів, активними з яких є вже близько 40 порівняно з двома перед повномасштабним вторгненням.