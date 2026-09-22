Зі 120 індустріальних парків в Україні діючими наразі є близько 40

У реєстрі індустріальних парків наразі налічується близько 120 об’єктів, активними з яких є вже близько 40 порівняно з двома перед повномасштабним вторгненням.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, передає "Укрінформ".

За його словами, зареєстрованих у реєстрі індустріальних парків сьогодні трохи більше 120.

"Водночас кількість парків не є показовою, це те саме, що рахувати кількість ФОПів чи ТОВок. Значно важливішою є динаміка активних індустріальних парків – таких, де будується або вже збудована промислова інфраструктура і промислові підприємства. Якщо на 2021 рік таких парків було усього два, то наразі вже майже 40", - зауважив нардеп.

Він нагадав, що вже третій рік уряд спрямовує на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків близько 1 млрд грн. Отримати кошти можна на умовах співфінансування 50 на 50. Окрім внесення своєї частки фінансування заявник бере на себе зобов'язання упродовж трьох років ввести в експлуатацію не менше 5 000 кв. м промислової нерухомості і залучити не менше двох промислових підприємств до індустріального парку. Відтак на 1 грн державних інвестицій отримувач коштів бере зобов’язання залучити 5-6 грн приватних.

"На кінець минулого року на цих промислових майданчиках побудовано чи будуються 37 заводів. Будівництво більшості з них розпочалося під час повномасштабного вторгнення. Ми маємо зараз більше 300 МВт потужності підстанцій в індустріальних парках, більше мільйона квадратних метрів промислової нерухомості. Загалом на початок 2026 року в індустріальні парки вкладено вже майже 46 млрд грн інвестицій", - розповів Кисилевський.

Він додав, що до кінця 2026 року очікується, що таких заводів буде вже близько 50.

Наразі за програмою стимулювання розвитку промислової інфраструктури індустріальних парків у середньому розглядається 15-17 заявок щорічно. Перше підбиття підсумків про використані державні кошти відбудеться у 2027 році, коли спливе трирічний термін надання коштів.

"Перші кошти були виплачені в кінці 2024 року, це означає, що в кінці 2027-го буде і перше підбиття підсумків. Тобто ті парки, які в 2024 році кошти взяли, мають прозвітувати про виконання своїх зобов'язань", - зауважив депутат.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на створення більш зрозумілих і ефективних умов для залучення промислових інвестицій через індустріальні парки. Як наголосив заступник голови профільного комітету, він не містить революційних рішень, натомість технічно удосконалює законодавство у сфері функціонування індустріальних парків і вирішує два десятки питань, кожне з яких дозволяє розблокувати якусь локальну проблему для залучення інвестицій.

Очікується, що прийняті зміни прискорять інвестиційні процеси, спростять роботу керуючих компаній, які виступають амбасадорами залучення промислових інвестицій в Україну, та стимулюватимуть громади активніше розбудовувати промислову інфраструктуру.