2500 робочих місць: в Україні з’являться ще два індустріальні парки

Уряд включив індустріальні парки "Хорватський Гостинець" у Львівській області та "Бессарабський АгроТех Парк" в Одеській області до Реєстру. У них сумарно буде створено 2500 робочих місць.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля.

Індустріальний парк "Хорватський Гостинець" буде розташований на території Миколаївської міської територіальної громади Стрийського району Львівської області. Ініціатором створення парку є Миколаївська міська рада.

На території площею 32,34 га планується створити близько 1500 нових робочих місць.

Серед основних напрямів роботи

виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів, неметалевих мінеральних виробів, машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва, будівельних матеріалів;

розвиток машинобудування та альтернативної енергетики.

У розвиток "Хорватського Гостинця" планується залучити 913 млн грн від ініціатора, приватних інвесторів та керуючої компанії.

Індустріальний парк "Бессарабський АгроТех Парк" площею 23 га створюється у місті Арциз Болградського району Одеської області. Ініціатором виступила Арцизька міська рада.

У парку планується створити орієнтовно 1000 нових робочих місць. Основними напрямами стануть виробництво харчових продуктів, зокрема переробка та консервування картоплі, фруктів і овочів, виробництво олії та тваринних жирів, інші напрями харчової промисловості та альтернативна енергетика.

В облаштування "Бессарабського АгроТех Парку" залучать 884 млн грн від ініціатора, приватних інвесторів та керуючої компанії.

Наразі в Україні зареєстровано 125 індустріальні парки у майже всіх регіонах.

Нагадаємо, у Броварах створять індустріальний парк для машинобудування. Кабінет міністрів України включив індустріальний парк "Будшляхмаш" до офіційного Реєстру, що дозволить залучити близько 1,26 мільярда гривень інвестицій та забезпечить роботою до 500 фахівців.