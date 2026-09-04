2500 рабочих мест: в Украине появятся еще два индустриальных парка

Правительство включило индустриальные парки "Хорватский Гостинец" во Львовской области и "Бессарабский АгроТех Парк" в Одесской области в Реестр. В них будет создано 2500 рабочих мест.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды.

Индустриальный парк "Хорватский Гостинец" будет расположен на территории Николаевской городской территориальной общины Стрыйского района Львовской области. Инициатором создания парка Николаевский городской совет.

На территории площадью 32,34 га планируется создать около 1500 новых рабочих мест.

Среди основных направлений работы

производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, неметаллических минеральных изделий, машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства, строительных материалов;

развитие машиностроения и альтернативной энергетики

В развитие "Хорватского Гостинца" планируется привлечь 913 млн. грн. от инициатора, частных инвесторов и управляющей компании.

Индустриальный парк "Бессарабский АгроТех Парк" площадью 23 га создается в городе Арциз Болградского района Одесской области. Инициатором выступил Арцизский городской совет.

В парке планируется создать ориентировочно 1000 новых рабочих мест. Основными направлениями станут производство пищевых продуктов, в частности, переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей, производство масла и животных жиров, другие направления пищевой промышленности и альтернативная энергетика.

В обустройство "Бессарабского АгроТех Парка" привлекут 884 млн грн от инициатора, частных инвесторов и управляющей компании.

Сейчас в Украине зарегистрировано 125 индустриальных парков во многих регионах.

Напомним, в Броварах создадут индустриальный парк для машиностроения. Кабинет министров Украины включил индустриальный парк "Буддормаш" в официальный Реестр, что позволит привлечь около 1,26 миллиарда гривен инвестиций и обеспечит работой до 500 специалистов.