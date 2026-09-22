Из 120 индустриальных парков в Украине действующими сейчас около 40

В реестре индустриальных парков в настоящее время насчитывается около 120 объектов, активными из которых уже около 40 по сравнению с двумя перед полномасштабным вторжением.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, передает "Укринформ".

По его словам, зарегистрированных в реестре индустриальных парков сегодня чуть больше 120.

"В то же время количество парков не является показательным, это то же, что считать количество ФЛПов или ОООок. Значительно важнее динамика активных индустриальных парков – таких, где строится или уже построена промышленная инфраструктура и промышленные предприятия. Если на 2021 год таких парков было всего два, то сейчас уже почти 40", - за.

Он напомнил, что уже третий год правительство направляет на развитие промышленной инфраструктуры индустриальных парков около 1 млрд. грн. Получить средства можно на условиях софинансирования 50 на 50. Кроме внесения своей доли финансирования заявитель обязуется в течение трех лет ввести в эксплуатацию не менее 5 000 кв. м промышленной недвижимости и привлечь не менее двух промышленных предприятий в индустриальный парк. Следовательно, на 1 грн государственных инвестиций получатель средств обязуется привлечь 5-6 грн частных.

"К концу прошлого года на этих промышленных площадках построено или строятся 37 заводов. Строительство большинства из них началось во время полномасштабного вторжения. Мы имеем сейчас более 300 МВт мощности подстанций в индустриальных парках, более миллиона квадратных метров промышленной недвижимости. В целом на начало 2026 года в индустрии Кисилевский.

Он добавил, что к концу 2026 ожидается, что таких заводов будет уже около 50.

По программе стимулирования развития промышленной инфраструктуры индустриальных парков в среднем рассматривается 15-17 заявок ежегодно. Первое подведение итогов об использованных государственных средствах состоится в 2027 году, когда истечет трехлетний срок предоставления средств.

"Первые средства были выплачены в конце 2024 года, это означает, что в конце 2027-го будет и первое подведение итогов. То есть те парки, которые в 2024 году средства взяли, должны отчитаться о выполнении своих обязательств", - отметил депутат.

Недавно Верховная Рада приняла закон, направленный на создание более ясных и эффективных условий для привлечения промышленных инвестиций через индустриальные парки. Как отметил заместитель председателя профильного комитета, он не содержит революционных решений, технически совершенствует законодательство в сфере функционирования индустриальных парков и решает два десятка вопросов, каждый из которых позволяет разблокировать какую-то локальную проблему для привлечения инвестиций.

Ожидается, что принятые изменения ускорят инвестиционные процессы, упростят работу управляющих компаний, выступающих посольствами по привлечению промышленных инвестиций в Украину, и будут стимулировать общины активнее развивать промышленную инфраструктуру.