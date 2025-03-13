Россия готовится к отмене санкций: какие ограничения хотят снять в первую очередь

Россия попросила свои компании озвучить, какие санкции Москва должна потребовать отменить в первую очередь на переговорах с США.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что правительство РФ просит российский бизнес предоставить свои предложения по смягчению западных санкций.

Как пишет издание, предприниматели считают, что наиболее болезненными являются ограничения на трансграничные платежи, а также энергетические санкции, в частности, ограничения на российский нефтяной танкерный флот.

"С учетом транзакционных расходов и расчетов через третьи валюты все стало гораздо дороже. Поэтому самым важным, опасным, самым болезненным является ограничение на расчеты в долларах", — рассказал один из российских предпринимателей.

Отметим, что основным российским банкам было заблокировано использование глобальной платежной сети SWIFT вскоре после начала войны в Украине в феврале 2022 года. Не имея доступа к рынкам долларов и евро, российские компании были вынуждены искать обходные пути в других валютах и через третьи страны.

Отмена этих ограничений и санкций в отношении банков станет огромным толчком для России, утверждают собеседники издания, хотя и не надеются на столь благоприятный результат в ближайшее время.

Аналитик Renaissance Capital Андрей Мелащенко отмечает, что Европа может не поддержать отмену санкций.

"Снятие санкций США не приведет к автоматической отмене европейских санкций или полному возобновлению платежной инфраструктуры, то есть возврат дохода на основе комиссий от трансграничных операций будет оставаться ограниченным", — убеждает он.

Уменьшение применения вторичных санкций, нацеленных на компании в третьих странах, позволяющее России обходить ограничения, является более вероятным сценарием, утверждают источники издания.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают план потенциального ослабление санкций против России, поскольку Дональд Трамп стремится возобновить связи с Москвой и остановить войну в Украине.

США готовы были обсуждать постепенное снятие санкций с России в рамках переговоров по прекращению войны в Украине. Этот вопрос стал одним из ключевых во время встречи представителей США и РФ, состоявшейся в Саудовской Аравии.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что Вашингтон готов к решительным действиям, включая санкции в отношении российских энергоносителей, если это поможет остановить войну. Сам Трамп также угрожал России новыми санкциями и пошлинами, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры.

Заметим, что 27 февраля Трамп объявил о продлении срока действия санкций, ранее введенных против России за вторжение в Украину еще на год.