Отставка посла США в Украине: Бринк идет из-за политических разногласий с Белым домом

Посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку из-за политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Financial Times.

Что известно об отставке

Бриджит Бринк, профессиональная дипломат, которую президент Дональд Трамп назначил послом США в Словакии во время своего первого срока, а позже президент Джо Байден назначил ее послом в Украине, решила подать в отставку.

По словам лиц, знакомых с ее решением, на нее оказывалось растущее давление со стороны чиновников в администрации Трампа, которые сомневались в ее готовности поддерживать новую стратегию Белого дома в отношении Украины.

Связь политики Трампа и отставки посла

Дональда Трампа по поводу российского вторжения в Украину стала значительным разрывом в контексте внешней политики президента Джо Байдена, который активно поддерживал Киев как военно, так и финансово, предоставляя миллиарды долларов и налагая санкции на Москву.

Трамп, в свою очередь, продолжает настаивать на скорейшем завершении войны, выступая за нормализацию отношений США с Россией путем прямых переговоров с президентом Владимиром Путиным, при этом он охарактеризовал Зеленского как "диктатора".

Реакция США по отставке

Представитель Государственного департамента отметил: "Посол Бринк покидает свой пост. Она была в этой должности в течение трех лет — это долгий срок, особенно в условиях зоны боевых действий".

Белый дом и Государственный департамент воздержались от комментариев на запросы о политических разногласиях между Бринком и администрацией Трампа.

Связь с самой Бринк для получения комментария не удалось установить.

Напряжение между Бринком и Зеленским

Отставка посла также совпала с ухудшением рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя, по словам источников, это не стало основной причиной решения уйти с должности.

На прошлой неделе президент Украины выразил критику в адрес посла после российского ракетного обстрела города Кривой Рог, в результате которого погибли 20 человек, среди которых девять детей.

После этого нападения Бринк написала в X: "Я шокирована тем, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 человек ранены, 16 погибли, в том числе 6 детей. Именно поэтому эта война должна прекратиться".

Зеленский подчеркнул, что реакция Бринк оставила его разочарованным.

В своем Telegram-канале он отметил: "К сожалению, реакция американского посольства произвела неприятное впечатление: такая мощная страна, такой сильный народ — и такой слабый ответ. Кроме того, они избегают слова "русский" когда речь идет о ракете, унесшей жизни детей".

Бринк использовала свой последний пост на X в среду, чтобы понять, кто ответственен за нападение.

"Сегодня я отдала уважение семьям и близким погибших... во время российского кассетного ракетного обстрела Кривого Рога 4 апреля", — написала она.

Что известно о Бринк и ее позиции

Западные дипломаты в Киеве отметили, что Бринк стала ключевым защитником Киева, поддерживая его как публично, так и приватно, с первых недель полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Один из них описал ее как человека с "сильным характером" и "серьезного дипломата", однако давление со стороны офисов Трампа и Зеленского в конце концов сказалось на ее решении.

Они обратили внимание на заметные изменения в ее заявках в последнее время, которые, по их мнению, все больше отвечали позиции Трампа и становились все более критическими в отношении Украины .

После конфликта между Трампом и Зеленским в Белом доме в феврале Бринк публично поддержала президента США через социальные сети.

Обзор публикаций Бринк на X до и после вступления Трампа в должность 20 января показал заметное изменение в ее публичных заявлениях, особенно в отношении России.

За 75 дней до инаугурации Трампа она 53 раза критиковала Россию и ее агрессию в Украине. После этой даты, за следующие 75 дней, Бринк лишь пять раз упомянула Россию в своих публикациях, причем ни одно из ее сообщений не возлагало ответственность за нападения на Украину на Москву.

Шаги к миру

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установлению продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России. США подтвердили отмена паузы в обмене разведданными и восстановление безопасности помощи Украине.

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины .

Добавим, Трамп провел телефонный разговор с Путиным 18 марта. Разговор был направлен на закрепление продолжающихся уже четвертый год соглашения о прекращении боевых действий в Украине. Была достигнута конкретная договоренность о прекращении ударов России по энергетической инфраструктуре.