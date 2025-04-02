Затягує переговори: Трамп погрожує Путіну жорсткими санкціями проти "тіньового флоту" РФ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що розчарований діями російського диктатора Володимира Путіна та вважає, що той затягує час стосовно перемовин про повне припинення вогню в Україні.

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Про це повідомила кореспондентка Fox News Жакі Генріх із посиланням на джерело.

За словами співрозмовника журналістки, Трамп вважає, що РФ "повільно веде переговори про всеосяжне припинення вогню".

Повідомляється, що в контексті перемовин обговорюється "шлях вперед": американська адміністрація розглядає запровадження сильніших санкцій проти Росії, зокрема, проти її тіньового флоту.

Крім того, дотримання санкцій США проти Москви зараз оцінюється, як низьке приблизно на "рівень 3 з 10". Водночас легкою мішенню для тиску на РФ могла б стати заборона діяльності тіньового флоту, який перевозить нафту Балтійським морем.

За даними Fox News, проти більшої частини флоту РФ санкції вже запроваджені, однак за допомогою тіньового флоту Кремль здійснює 70% незаконного продажу нафти.

Як повідомляє Sky News, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Трамп розчарований лідерами з "обох сторін війни" в Україні, а саме Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

За її словами, причиною цього є те, що російсько-українська війна триває надто довго, і є багато загиблих з обох сторін. Левітт заявила, що Вашингтон продовжує працювати над припиненням вогню в Україні.

Раніше Трамп заявив, що "дуже злий" на Путіна і пригрозив запровадити вторинні мита у розмірі 25% на експорт російської нафти, якщо угода про припинення вогню в Україні не буде укладена з вини Росії.