Ferrexpo проиграла апелляцию по уменьшению долей своих ГОКов под арестом

Северный апелляционный хозяйственный суд 7 ноября оставил в силе решение об аресте 1% уставного капитала Полтавского, Еристовского и Белановского горно-обогатительных комбинатов (Полтавская область), принадлежащих швейцарской компании Ferrexpo, долю в которой в этом году снизил с 50,3% до 49 3% бывший депутат Верховной Рады Константин Жеваго.

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Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Сам арест был наложен 3 марта 2023 года в обеспечение иска фонда на 46 миллиардов гривен, поданного 4 января того же года.

В счет взыскания этих средств государство хочет возместить ущерб, нанесенный в свое время банку "Финансы и кредит" систематическим кредитованием связанных с Жеваго компаний, а также перечислением его компаниям денег без надлежащего обеспечения. Соответствующее дело №910/268/23 сейчас находится на этапе подготовительных заседаний в Хозяйственном суде Киева.

При этом арест в обеспечение иска касался в целом 50,3% уставного капитала указанных ГОКов. Однако 3 июля уже этого года Ferrexpo обратилась в Хозсуд Киева за пересмотром этого решения, мотивируя это тем, что доля Жеваго в этих предприятиях уменьшилась и составляет теперь 49,3%.

10 июля Хозсуд Киева отказал в этом, прямо указывая, что уменьшение подконтрольной ответчику части во время запрета на такие действия "прямо противоречит требованиям действующего законодательства и свидетельствует о недобросовестности поведения" Жеваго. Однако сторона Ferrexpo в дальнейшем обжаловала это решение в Северном апелляционном хозсуде.

Ранее же компания пыталась непосредственно обжаловать арест 50,3% трех ГОКов, но безрезультатно. Компания дошла до Верховного суда, который 13 июня этого года отказал в открытии кассационного производства, оставив арест в силе согласно соответствующему определению Северного апелляционного хозяйственного суда.

В свою очередь, 17 июля Хозсуд Киева арестовал все деньги на всех счетах, а также все имущество, принадлежащее Жеваго в Украине. В частности, в постановлении говорилось о 50,3% Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКах.

Впрочем, в начале августа Ferrexpo заявила, что получила постановление от Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции об обновленном аресте уже не 50,3%, а именно 49,3% акций Полтавского ГОКа.

Преследование Жеваго

Напомним, что Жеваго как экс-владельца упомянутого банка "Финансы и кредит", уже почти девять лет находящегося в процессе ликвидации, еще в 2019 году объявили о подозрении в присвоении и отмывании имущества. Речь шла о растрате 113 миллионов долларов. Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения.

В ноябре 2023 года Госбюро расследований сообщило бывшему заместителю главы правления банка "Финансы и кредит" о подозрение в участии в преступной организации и растрате более 560 миллионов гривен. Позже круг подозреваемых расшился, в том числе за счет экс-главы правления банка.

В мае уже нынешнего года бюро сообщило о новом подозрении самому Жеваго, экс-главе правления "ФиК" и его двум заместителям. Речь шла о выводе из банка через кредитование подконтрольной олигарху компании 519 миллионов гривен, которые в дальнейшем были отмыты. Общий же ущерб финучреждению от кредитования компании Жеваго оценивался уже в 1,4 миллиарда гривен.

Кроме того, 3 августа 2023 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило Жеваго о подозрении в даче взятки председателю и судьям Верховного суда в обмен на решение в его пользу по делу, в котором обжаловалась покупка экс-нардепом 40% Полтавского ГОКа в 2002 году.

Жеваго был объявлен в международный розыск еще в июле 2021 года. В декабре 2022 года французские правоохранители задержали его на горнолыжном курорте Куршевель, однако впоследствии он вышел на свободу под залог. В ноябре 2023 года Верховный суд Франции окончательно отказал Украине в экстрадиции Жеваго. В Украине его заочно арестовали в июле 2024 года. Апелляцию же на это решение защита бизнесмена проиграла.