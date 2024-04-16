Ferrexpo планирует построить на Еристовском ГОКе троллейбусную линию для самосвалов

Компания Ferrexpo планирует построить на территории Еристовского горно-обогатительного комбината (Горишние Плавни, Полтавская область) троллейбусную линию для использования тяжелыми самосвалами, доставляющими руду из карьеров.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал глава правления соседнего с Еристовским Полтавского ГОКа, также являющийся главным активом Ferrexpo в Украине, Виктор Лотоус. По словам руководителя предприятия, пилотный участок будет иметь протяженность 2,2 километра. Базовым сценарием является использование гибридных дизель-электрических самосвалов грузоподъемностью 300 тонн.

"Это машина, которая едет и нагружается на дизеле, а затем подъезжает к участку с троллейбусными линиями и едет на электричестве. Сейчас совместно с компанией ABB и другими идет разработка проекта, чтобы мы понимали смету и насколько возможно использование таких авто на наших карьерах. Пока есть прогноз, что 14 километров дорог в наших карьерах может быть электрифицировано", - сказал он.

В дальнейшем, как отметил Лотоус, планируется изучить преимущества и недостатки этого решения и масштабировать проект. По подсчетам компании, в результате электрификации за 10 лет можно будет сэкономить 400 миллионов долларов по сравнению с текущими данными, значительно уменьшив выбросы углерода - более чем на 500 тысяч тонн.

Где используют троллейбусы-самосвалы

В последние несколько лет в мире появилось несколько систем электрической тяги для карьерных самосвалов различного производства. В частности, по одной действует на карьерах компании Boliden в Швеции и Финляндии (производитель – Komatsu), также по одной существует в Канаде, Мексике и Намибии (Komatsu), Австрии и Панаме (Liebherr).

Сразу три системы действуют в Замбии (производители – Hitachi и Liebherr). На территории бывшего СССР самосвалы-троллейвозы (БелАЗ) работают лишь на Солнцевском угольном разрезе на острове Сахалин (Россия).

В отличие от привычных пассажирских троллейбусов со штангами, их дальние грузовые "родственники" используют пантографы, которые при движении касаются обоих контактных проводов. Кроме упомянутых производителей самосвалов, такую технологию предлагает и компания Caterpillar.

"Первый электрический Caterpillar грузоподъемностью 300 тонн уже поступает на одно из австралийских предприятий. Мы отслеживаем этот тренд. Нам будет очень интересно посмотреть, как это будет реализовано у них. Мы сможем научиться у наших иностранных коллег, чтобы принести эту технологию в Украину", - отметил Лотоус.

Отметим, что Еристовский ГОК является единственным подобным предприятием, созданным в Украине с нуля за время независимости. Именно Лотоус был одним из инициаторов его строительства, которое длилось с 2008 по 2012 годы.

В 2022 году комбинат запустил в эксплуатацию первые шесть беспилотных автосамосвалов (модернизированных для дистанционного управления Caterpillar 793D). На ГОКе планировали увеличить их количество до 15, но из-за полномасштабной войны планы отсрочили.