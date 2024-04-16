Ferrexpo планує збудувати на Єристівському ГЗК тролейбусну лінію для самоскидів

Компанія Ferrexpo планує збудувати на території Єристівського гірничо-збагачувального комбінату (Горішні Плавні, Полтавська область) тролейбусну лінію для використання важкими самоскидами, що доставляють руду з кар'єрів.

Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів голова правління сусіднього з Єристівським Полтавського ГЗК, що також є головним активом Ferrexpo в Україні, Віктор Лотоус. За словами керівника підприємства, пілотна ділянка матиме протяжність 2,2 кілометра. Базовим сценарієм є впровадження гібридних дизель-електричних самоскидів вантажністю 300 тонн.

"Це машина, яка їде та навантажується на дизелі, а потім під’їжджає до ділянки з тролейбусними лініями та їде на електриці. Зараз спільно з компанією ABB та іншими йде розробка проєкту, щоб ми розуміли кошторис та наскільки можливим є використання таких авто на наших кар’єрах. Поки що є прогноз, що 14 кілометрів доріг у наших карʼєрах може бути електрифіковано", - сказав він.

Надалі, як зазначив Лотоус, планується дослідити переваги та недоліки цього рішення та масштабувати проєкт. За підрахунками компанії, внаслідок електрифікації за 10 років вона можна буде зекономити 400 мільйонів доларів порівняно з поточними даними, значно зменшивши викиди вуглецю - на понад 500 тисяч тонн.

Де використовують тролейбуси-самоскиди

Зазначимо, що в останні декілька років у світі з'явилося декілька систем електричної тяги для кар'єрних самоскидів різного виробництва. Зокрема, по одній діє на кар'єрах компанії Boliden у Швеції та Фінляндії (виробник - Komatsu), також по одній існує в Канаді, Мексиці та Намібії (Komatsu), Австрії та Панамі (Liebherr).

Відрази три системи діють у Замбії (виробники - Hitachi та Liebherr). На території колишнього СРСР самоскиди-тролейвози (БелАЗ) працюють наразі лише на Солнцевському вугільному розрізі на острові Сахалін (Росія).

На відміну від звичних пасажирських тролейбусів зі штангами, їхні далекі вантажні "родичі" використовують пантографи, що під час руху торкаються обидвох контактних дротів. Окрім згаданих виробників самоскидів, таку технологію пропонує компанія Caterpillar.

"Перший електричний Caterpillar вантажністю 300 тонн вже надходить на одне з австралійських підприємств. Ми відстежуємо цей тренд. Нам буде дуже цікаво подивитися, як це буде реалізовано у них. Ми зможемо навчитися у наших іноземних колег, щоб принести цю технологію в Україну", - зазначив Лотоус.

Зазначимо, що Єристівський ГЗК є єдиним подібним підприємством, створеним в Україні з нуля за часи незалежності. Саме Лотоус був одним із ініціаторів його будівництва, яке тривало з 2008 по 2012 роки.

В 2022 році комбінат запустив в експлуатацію перші шість безпілотних автосамоскидів (модернізованих для дистанційного керування Caterpillar 793D). На ГЗК планували збільшити їхню кількість до 15, але через повномасштабну війну плани відтермінували.