Ferrexpo запустила солнечную электростанцию на отвалах карьеров

Железорудная компания Ferrexpo запустила пилотный проект по установке солнечных батарей на отвалах карьеров Полтавского горно-обогатительного комбината в Горишних Плавнях.

Как говорится в сообщении компании, мощность комплекса составляет 5 МВт. В проекте использовано почти 10 тысяч солнечных батарей компании Jinko Solar.

Солнечные панели установлены на отвалах карьеров с целью рационального использования площадей, занимаемых в процессе эксплуатации открытых карьеров.

"Стоимость проекта составила несколько миллионов долларов. Финансирование проекта полностью осуществлено самой компанией. Солнечная электростанция построена без использования каких-либо государственных программ компенсаций, субсидий, дотаций или "зеленого тарифа", — отмечается в сообщении.

В Ferrexpo, сознательно отказывающейся от использования дотаций при производстве возобновляемой энергии, заявляют, что добились рыночной окупаемости данного проекта и хотят быть примером для других предприятий.

Председатель правления Полтавского ГОКа Виктор Лотоус отметил, что первая СЭС будет подавать электроэнергию для потребления предприятиями группы Ferrexpo на действующей промышленной площадке. Станция будет производить 6,5-7 млн КВт∙ч электроэнергии в год.

"Это новая страница в истории Ferrexpo, которая дает возможность заменять закупку части электроэнергии из энергорынка на возобновляемую энергию солнца по более конкурентоспособной цене и с полным отсутствием выбросов СО2, делая производство Ferrexpo еще более заботящимся об окружающей среде", — сказал он.

По словам Лотоуса, запуск собственной генерации уменьшает негативные последствия для Ferrexpo от монополизации энергорынка вследствие ограничения конкуренции и рисков увеличения тарифа на передачу электроэнергии.

Построенная СЭС является пилотным проектом, после которого компания рассчитывает перейти к полномасштабной замене традиционной электроэнергии на возобновляемую энергию солнца как части программы декарбонизации производимой продукции. В ее планах — строительство в среднесрочной перспективе электростанции для производства возобновляемой энергии мощностью от 250 до 1000 МВт.

Ferrexpo — швейцарская железорудная компания, владеющая Полтавским и Еристовским ГОКами в Украине и специализирующаяся на производстве и экспорте окатышей: в 2020 году их было произведено 11,2 млн тонн.