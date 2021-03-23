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ГМК 2 часа назад

В 2020 Ferrexpo экспортировала 12 млн тонн окатышей

В 2020 году Ferrexpo экспортировала свою продукцию в страны Европы, Японию, США, Южную Корею, Тайвань и Китай

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Горнорудная компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский, Еристовский и Белановский горно-обогатительные комбинаты, по итогам 2020 года экспортировала 11,9 млн тонн железорудных окатышей.

Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на отчет государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза".

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В частности, за этот период Полтавский ГОК отправил на экспорт 10 483,7 тысяч тонн железорудных окатышей, Еристовский ГОК — 1 436,8 тысяч тонн. Экспорт производился в страны Европы, Японию, США, Южную Корею, Тайвань, Китай, а также и другие страны.

Также за указанный период российская группа Металлоинвест экспортировала 8 478,0 тысяч тонн железорудных окатышей (Михайловский ГОК, входящий в Металлоинвест, — 6 505,0 тысяч тонн, Лебединский ГОК, входящий в Металлоинвест, — 1973,0 тысяч тонн). Российская группа Северсталь, в частности Карельский окатыш, отправила на экспорт 3 812,0 тысяч тонн железорудных окатышей. ГОКи украинской компании Метинвест экспортировали 3370,6 тысяч тонн железорудных окатышей (Центральный ГОК, входящий в Метинвест, — 2 215,6 тысяч тонн, Северный ГОК, входящий в Метинвест, — 1155,0 тысяч тонн).

Российский ЕВРАЗ (Качканарский ГОК) экспортировал 615,0 тысяч тонн железорудных окатышей.

За этот же период Полтавский ГОК произвел 11218,2 тысяч тонн железорудных окатышей. Производство Михайловского ГОКа составило 14472,0 тысяч тонн железорудных окатышей, Карельского окатыша — 10791,0 тысяч тонн, Стойленского ГОКа — 6801,0 тысяч тонн, Качканарского ГОКа — 6546,0 тысяч. 

Напомним, по итогам 2020 года Ferrexpo получила 635,29 млн долларов чистой прибыли, что на 57,5% выше показателя 2019 года — 403,29 млн долларов.

Напомним также, в 2020 году Ferrexpo увеличила суммарное производство окатышей на 7%, по сравнению с 2019 годом, до 11,22 млн тонн. Выпуск концентрата возрос на 5,9% до 14 млн тонн.

Компанию контролирует Константин Жеваго.

Источник фото: Depositphotos

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