Ferrexpo в 2020 году нарастила прибыль на 58%

Горнорудная компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский, Еристовский и Белановский горно-обогатительные комбинаты, по итогам 2020 года получила 635,29 млн долларов чистой прибыли, что на 57,5% выше показателя 2019 года — 403,29 млн долларов.

Об этом говорится в годовом отчете компании, опубликованном на Лондонской фондовой бирже, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно отчетности Ferrexpo, ее выручка в минувшем году увеличилась на 12,8% — с 1506,72 млн до 1700,32 млн долларов.

Показатель доналоговой прибыли EBITDA вырос на 46% — с 586 млн до 859 млн долларов. Компания увеличила чистый денежный поток от операций на 45% — с 473 млн до 687 млн долларов. Капитальные инвестиции снизились на 17% — с 247 млн до 206 млн долларов.

Председатель совета директоров Лучио Дженовезе констатировал, что 2020 год был трудным для компаний во всем мире из-за глобальной пандемии, при этом Ferrexpo в марте 2020 года учредила специальный фонд реагирования на Covid-19, выделив 2,5 млн долларов на поддержку местных сообществ, а также приняв меры по защите работников.

"Хотя COVID-19 привел к нарушению глобальной структуры спроса на железную руду, наше центральное географическое положение между Европой и Азией в сочетании с гибкостью наших логистических возможностей позволило нам эффективно повернуть направление в сторону Китая в 2020 году, поскольку он быстро вышел из пандемии и продемонстрировал высокие темпы роста, сосредоточившись на производстве металла", — отметил он.

Как отметил Дженовезе, возникший в результате рост цен на железную руду в сочетании с увеличением объемов производства и контроля над расходами обеспечили в 2020 году высокие финансовые показатели группы Ferrexpo.

По его словам, посредством последовательного управления инвестициями и капиталом группа снова смогла добиться высоких финансовых результатов в сочетании с доходностью для акционеров.

Дивиденды, выплаченные в течение 2020 календарного года, выросли на 26% до 195 млн долларов после реинвестирования 206 млн долларов обратно в операционную деятельность и 148 млн долларов в счет погашения долга.

С учетом сильных операционных и финансовых показателей в 2020 году в сочетании с переходом на чистую денежную позицию и сохранением высоких цен на железную руду предлагаются дополнительные специальные промежуточные дивиденды в размере 39,6 американских цента на акцию.

Общая сумма дивидендов, выплаченных Ferrexpo за 2020 год, составила 72,6 цента США (в 2019 году — 19,8 цента). При необходимости совет директоров рассмотрит вопрос о том, предлагать ли окончательные дивиденды в отношении 2020 года, которые, если они будут предложены, будут вынесены на общее собрание акционеров группы.

Кроме того, отмечается, что Ferrexpo в 2020 году сократила капитальные инвестиции на 17% по сравнению с 2019 годом — с 247 млн до 206 млн долларов.

При этом в 2021 году группа намерена обеспечить дальнейший рост производства по сравнению с 2020 годом. В частности, рост производства окатышей ожидается во второй половине 2021 года, так как на первое полугодие запланированы работы по модернизации гранулятора, которые позволят нарастить выпуск окатышей примерно на 0,5-1 млн тонн в год.

Группа также планирует вывести на рынок дополнительные объемы товарного концентрата для продажи в 2021 году в результате инвестиций, направленных в расширение перерабатывающих мощностей в 2020 году.

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Инвестпрограмма Ferrexpo нацелена на расширение своей производственной базы за счет инвестиций в различные части производственного процесса — как для увеличения объемов, так и для повышения качества. Так, компания намерена завершить наращивание мощности обогатительной фабрики группы в 2020 году — как одну фазу роста для полной реализации мощности по выпуску окатышей на уровне 12 млн тонн в год.

Согласно отчету, компания в 2020 году начала на Белановском ГОКе предварительные вскрышные работы в рамках долгосрочной цели по увеличению производства окатышей до более 20 млн тонн в год.

В четвертом квартале 2021 года запланирован второй этап модернизации дробильно-обогатительной фабрики с переработкой дополнительных 800 тонн сырой руды в час по двум дополнительным линиям, что позволит нарастить выпуск окатышей свыше 12 млн тонн.

Компания также продолжит инвестировать в проект по установке солнечных батарей и получению солнечной энергии, начиная с экспериментального комплекса мощностью 5 МВт, направив на эти цели во втором полугодии 4 млн долларов.

Напомним, в 2020 году Ferrexpo увеличила суммарное производство окатышей на 7% по сравнению с 2019 годом до 11,22 млн тонн. Выпуск концентрата возрос на 5,9% до 14 млн тонн.

Ferrexpo в 2019 году получила 403,29 млн долларов чистой прибыли, что на 20,3% выше показателя 2018 года. Ее выручка в 2019 году выросла на 18,3% до 1506,72 млн долларов, показатель EBITDA — на 17% до 586 млн долларов, чистый денежный поток от операций — на 62% до 473 млн долларов, а капитальные инвестиции — на 83% до 247 млн долларов.