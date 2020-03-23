Ferrexpo выделит украинским больницам $2,5 млн для борьбы с коронавирусом

Предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский горно-обогатительные комбинаты), которые работают на территории Украины, выделят $2,5 млн помощи медицинским учреждениям для борьбы с пандемией COVID-19 на территории Полтавской области, а также в рамках национальных программ по всей территории Украины.

Отмечается, что это решение было принято Советом директоров Группы и поддержано основными акционерами Группы в интересах трудовых коллективов и территориальных общин в Полтавской области и Украине в целом.

Отмечается, что в первую очередь деньги будут направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, тест-систем для определения коронавируса и остального необходимого оборудования. Дальнейшее распределение помощи будет осуществляться в соответствии с первоочередными потребностями медицинских учреждений.

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"Пандемия COVID-19 — враг, победить которого мы можем только совместными усилиями. Украинские медики находятся на передовой этой борьбы ради спасения жизней людей, и наша задача — облегчить их работу. Ferrexpo выделяет финансовую помощь, которая будет направлена на обеспечение больниц и медицинских работников города Горишни Плавни, Кременчуг и Полтава необходимой техникой и средствами для лечения и предотвращения распространения коронавируса в Полтавской области и в целом в Украине в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины и Департаментом здравоохранения Полтавской областной государственной администрации и администрациями других областей", — отметили в компании.

СПРАВКА

Ferrexpo — швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы — Полтавский и Еристовский ГОКи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 году компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что сеть торговых центров "Эпицентр" направит 1% от оборота на закупку медицинского оборудования и средств защиты. В компании отметили, что, работая в штатном режиме, они рассчитывают ежемесячно направлять на помощь стране 40-50 млн грн. Кроме того, компания "Интерпайп" выделит $2 млн на тесты и еще 35 млн грн на антикризисную программу.