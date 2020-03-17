"Эпицентр" решил отдавать 1% от своего оборота на закупку оборудования в больницы

Сеть торговых центров "Эпицентр" направит 1% от оборота на закупку медицинского оборудования и средств защиты. Об этом заявил генеральный директор ООО "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

"Работая в штатном режиме, мы рассчитываем ежемесячно направлять на помощь стране 40-50 млн грн для закупки медицинского оборудования, масок, дезинфицирующих средств и средств защиты", — сообщил топ-менеджер.

По его словам, сеть также передаст 100 аппаратов искусственной вентиляции легких больницам Киева, Киевской области, всех областных центров и крупных городов Украины.

При этом центры продолжат работать, чтобы обеспечить украинцев необходимыми товарами во время карантина: в магазинах сети обещают наличие и продажу защитных масок, антисептиков, бытовых средств дезинфекции, спиртосодержащих средств и базовых продуктов питания.

В компании отмечают, что в связи с эпидемией коронавируса на всех точках ввели строгие европейские стандарты санитарно-гигиенического контроля безопасности покупателей.

"Мы работаем по практике европейских стран, где торгово-хозяйственные магазины обеспечивают население товарами первой необходимости. В то же время, мы регулируем количество посетителей в соответствии с установленными ограничениями", — говорит Михайлишин.

Так, самые нужные товары (медицинские приборы, базовые продукты, товары для личной гигиены) собрали в центральных отделах, чтобы покупатели не проводили слишком много времени в магазине. В "Эпицентре" добавляют, что наращивают поставки этих групп товаров, чтобы избежать дефицита и паники.

Михайлишин подчеркнул, что доставка товаров, заказанных онлайн в центры выдачи заказов в магазинах — бесплатная, а из заведений общественного питания "Эпицентра" теперь можно заказывать доставку еды на дом. При этом работники службы доставки обеспечены всеми средствами защиты и дважды в день проходят контроль состояния здоровья.

"Товар, который приобретается на нашем сайте — доставляется из распределительных центров, где его контакт с людьми минимален. Ежедневно работники распределительных центов выдачи товаров проходят жесткий санитарный контроль, а каждые три часа дезинфицируются все помещения", — пояснил гендиректор.

По его словам, санитарные меры предприняты и в магазинах: "Каждые три часа в магазинах проводят влажную уборку спецсредствами. Осуществляется дополнительная санитарная обработка оборудования, с которым контактируют покупатели. Установлены средства для дезинфекции рук в торговых отделах, прикассовых зонах, помещениях для персонала и санузлах. Проверены вентиляционные системы и проведена замена фильтров. На кассах установлены ограничительные элементы во избежание скопления людей. Каждую ночь проводится кварцевание помещений, где в рабочее время находится большое количество людей".

Кроме этого, в "Эпицентре" проверяют температуру посетителям на входе, а также дважды в день — сотрудникам.