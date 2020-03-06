"Эпицентр" рассказал, что чаще всего покупают у них к 8 марта (ФОТО)

В сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" рассказали о популярных товарах, которые покупают к празднику весны.

Украинским женщинам чаще всего дарят мелкую бытовую технику, вазы и бокалы, сообщает пресс-служба компании.

В частности, указано, что, кроме цветов, продажи которых традиционно растут в несколько раз, настоящим хитом продаж в этот период являются вазы. Еще украинцы охотно покупают мелкую бытовую технику, посуду для приготовления и кухонные принадлежности.

Также в ТОП-10 самых популярных подарков на 8 марта традиционно входят наборы бокалов, сковородки, электрочайники, блендеры, микроволновки, посуда для приготовления, фены, коллажи и рамки для фото. В количественном измерении, по статистике сети, подарок №1 — это вазы для цветов и интерьера.

Кроме того, накануне праздника многократно увеличиваются продажи сковородок.

"Спрос на них безумно растет во всех магазинах сети именно в начале марта", — отмечает директор направления "Деко" ТЦ "Эпицентр" Анна Бондарева.

С одной стороны, такая тенденция обусловлена ​​тем, что украинских женщин считают лучшими хозяйками и таким подарком мужчины пытаются создать им комфортные условия для приготовления пищи. С другой, подарки к 8 марта покупают не только мужчины, но и дочери, мамы, сестры, подруги и тому подобное. И именно эта аудитория тяготеет к практичности в выборе подарков, объяснили в компании.

К тому же, новые интересные тенденции подарков на праздник весны в мелкой бытовой технике. Так, в первых числах марта 2020 года заметно выросли продажи приборов для ухода за волосами (фены, плойки, стайлеры), роботов-пылесосов, электрогрилей, мультиварок и кофе-машин. В эту группу, кстати, постепенно входят и электроэпиляторы.

"В прошлом году продажи приборов "для красоты" продемонстрировали рост более чем 300% в неделю перед 8 марта", — отмечает руководитель направления бытовой техники сети Александр Величко.

Ранее сообщалось, что украинская сеть торговых центров "Эпицентр К" в связи с ростом спроса на медицинские маски вводит в ассортимент многоразовые марлевые повязки украинского производителя "Укрмедтекстиль".