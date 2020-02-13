Общество 20 минут назад

Не дождались 8 марта: киевляне установили рекорд по сдаче елок

Пункты сбора хвойных деревьев работали до 1 февраля, но если граждане не успели принести елку, то специалисты ее примут в любое время

Не дождались 8 марта: киевляне установили рекорд по сдаче елок Не дождались 8 марта: киевляне установили рекорд по сдаче елок
Фото: КГГА

Со 2 января 2020 года в Киеве работали 15 пунктов сбора хвойных деревьев для утилизации, которые функционировали в каждом районе столицы.

Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеванный.

В этом году на локациях приема новогодних елок собрано 14,5 тысяч елок — рекордная цифра за все 5 лет работы пунктов приема. Это втрое больше, чем в прошлом году. Конечно, отмечу, что большое количество составляют символы праздников, которые были оставлены безответственными предпринимателями, поэтому в следующем году несанкционированные елочные базары должны быть ликвидированы — отметил чиновник.

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Собранные деревья переработают на щепки в специальном щепоизмельчителе и используют весной для сохранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе.

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"Надеюсь, с каждым годом экосознание граждан будет расти — и вместо срубленной елки будут зеленеть живые деревья в кадках, которые после праздников можно высадить во дворе", — отметил Малеванный.

Пункты работали до 1 февраля, но если граждане не успели принести елку, то специалисты ее примут в любое время.

Напомним, 2 января в Киеве заработали пункты по приему хвойных деревьев. 

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