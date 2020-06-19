Суд снова заморозил половину акций Полтавского ГОКа Жеваго

Печерский районный суд Киева снова установил ограничение в размере 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих горнорудной компании бизнесмена Константина Жеваго Ferrexpo AG, единственному акционеру ПГОКа.

Об этом Ferrexpo plc заявила на сайте бирже в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ferrexpo был проинформирован о том, что районный суд Киева наложил новое ограничение на 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM. Ferrexpo AG скоро подаст апелляцию в суд", — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что новое судебное постановление аналогично предыдущему, объявленному группе 31 января 2020 года, которое впоследствии было отменено Апелляционным судом Киева 2 июня 2020 года.

"Совет (директоров) Ferrexpo считает, что вторая апелляция должна быть успешной, учитывая, что решение не имеет надлежащего или разумного обоснования в соответствии с законодательством Украины. Группа считает, что это ограничение связано с текущими в Украине вопросами, касающимися Константина Жеваго и одного из предприятий, которым он владел до 2015 года", — отмечают в компании.

В сообщении также добавили, что деятельность Ferrexpo остается неизменной, так как замораживание акций не влияет на владение акциями, но запрещает их передачу.

Кроме того, Ferrexpo AG не намерена и никогда не собиралась передавать свою долю участия в ПГОКе, резюмируется в объявлении на бирже.

Как сообщалось ранее, в начале июня Апелляционный суд Киева снял ограничения с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), установленные в январе по делу бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго и банка "Финансы и Кредит".

В сентябре 2019 года Жеваго было сообщено о подозрении в причастности к хищению денег банка "Финансы и кредит", где он был бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн.

Вскоре суд позволил арестовать этого бизнесмена и экс-нардепа. Также Жеваго был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что должностные лица банка "Финансы и Кредит" до введения в банк временной администрации (в сентябре 2015 года) вывели из финучреждения активы почти на 5 млрд грн. Для этого они выдавали компаниям заведомо безнадежные кредиты.

Отметим, что Национальный банк в декабре 2015 года принял решение ликвидировать банк "Финансы и Кредит", который контролировался Константином Жеваго. Тогда глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что Жеваго имел больше 100 связанных компаний, которые кредитовал через свой банк, но не отображал в своей декларации.