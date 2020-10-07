Крутая руда: рынок металла пока на спаде, зато руда идет вверх

Цена вопроса впечатляет. Но что представляет собой отрасль с точки зрения инвестиций? Что происходит с мировыми рынками сейчас? Поскольку в Украине эта отрасль является сугубо экспортной, то и анализировать мы ее будем в контексте мировой экономики.

Зеленый дракон

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По данным Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel, за 7 месяцев 2020 года металлурги произвели 790,11 млн тонн чугуна. Это на 3,79% ниже прошлогоднего показателя за такой же период.

Первое место среди чугунных стран традиционно занимает Китай. В этом году металлурги Поднебесной выплавили 510,86 млн тонн чугуна, что на 3,15% больше прошлогодних показателей. Сейчас китайские предприятия производят 64,7% всего чугуна в мире. Украина здесь остается также достаточно крупным игроком: на девятом месте с объемом производства в 11,74 млн тонн. Однако эти цифры на 1,3% ниже прошлогоднего показателя. .

Производство стали в Украине просело. Отечественные сталевары сработали на 5,27% ниже, чем в январе-июля 2019 года и выпустили 1,084 млн тонн стали. Здесь в лидерах также Китай. По ту сторону Великой стены выплавили на 2,78% больше стали, чем в прошлом году — около 593,17 млн тонн. Это почти 60% всей мировой стали. Украина по стали оказалась на 13-м месте — отечественные сталевары выплавили 11,86 млн тонн, что на 6,8 меньше, чем в прошлом году.

Украинские металлурги остаются заложниками протекционистской политики своих торговых "партнеров". Украинская сталь бессильна перед броней из заградительных пошлин и квот почти на всех внешних рынках. Ситуацию усугубляет промышленный спад из-за пандемии COVID-19, а также паранойя по окружающей среде. Курс европейских производителей на Green Deal, заставит металлургов "озеленить" свое производство на €100 млрд. Лидеры отрасли все чаще декларируют переход на водород, а в итоге и вовсе переход на бескарбоновое производство.

На этом фоне заметен определенный рост в горнодобывающей отрасли. Спрос на на руду в мире растет, а цены на Далянской товарной бирже уже выше $125 за тонну.

Несмотря на экономическую турбулентность у производителей стали нервы из того же металла. К примеру, японская Nippon Steel, являющаяся третьей сталелитейной компанией мира, готовится к серии сделок по слиянию-поглощению в Индии, США и Юго-Восточной Азии. Так японцы смогут увеличить свое производство больше чем наполовину — до 100 млн тонн. Таким же образом Nippon Steel станет крупнейшим производителем в мире, опередив сегодняшних лидеров ArcelorMittal и China Baowu Group. Намерения тверды, но как на эти планы повлияет нынешний кризис, пока неясно.

Лидеры отрасли переходят на водород, а в итоге и вовсе на бескарбоновое производство

Украинские компании показывают результаты, в унисон мировым тенденциям. Например, EBITDA холдинга "Метинвест" в первом полугодии упала на 20%, до $715 млн, а выручка — на 14,6%, до $5 млрд. При этом основное падение показала именно выручка металлургического сегмента — 13%, а вот горнорудный сегмент остался практически без изменений.

У Ferrexpo, владеющей ГОКами в Горишних Плавнях Полтавской области, первое полугодие прошло успешно, на это повлиял спрос на руду в мире. Производство окатышей выросло на 5%, продажи — на 22%. Мировые рынки изменились: компания продала вдвое больше продукции (около 67%) в Китай и страны Юго-Восточной Азии, но не смогла поставить рекорд продаж в Европе и в странах Северо-Восточной Азии.

Дорогое удовольствие

Инвестиции в горно-металлургическую отрасль — это недешевое и долгое удовольствие. Нужны средства, терпение и четкое понимание структуры рынка — где брать сырье и куда продать готовый продукт. К тому же о новых инвестициях в отрасль говорить непросто — основные производственные площадки страны уже принадлежат крупным игрокам. Строить же производство с нуля может позволить далеко не каждый бизнесмен. По крайней мере, украинский.

Цену входа на рынок можно оценить на примере компании "Интерпайп Сталь". Электрометаллургический комплекс компания строила пять лет — с 2007 по 2012 год. Инвестиции достигли $700 млн. Предприятие выплавляет сталь из металлолома: это циклическая экономика, подразумевающая переработку использованного ранее ресурса.

И вот этот ресурс нужно где-то брать — то есть, необходимо организовать заготовку металлолома. Отрасль почувствовала на себе все несовершенство украинского законодательства. До того, как Верховная Рада вывела из тени рынок металлолома, налоговики успели насчитать 10 млрд грн штрафов металлургической отрасли. Основой для претензий стали "никчемные" сделки, которыми налоговики назвали все операции по приему металлолома в специальных пунктах.

Инвестиции в отрасль

Согласно расчетам портала GMK Center, приемлемым уровнем инвестиций в отрасль можно считать $1,5-2 млрд в год. С 2010 по 2019 год максимальный уровень капинвестиций был в 2012 году — $1,953 млрд, а самый низкий в 2015-м — всего $762,2 млн. В прошлом году отрасль вышла за миллиард — $1,081 млрд инвестиций. Около 70% капиталовложений приходится на металлургию, остальное — на добычу железной руды.

Львиная доля средств, которые крупные игроки украинского рынка "Метинвест", "АрселорМиттал Кривой Рог", "Интерпайп" тратили на свои активы в 2017-2019 годах, ушли на проекты поддержания производства. В 2019 году компания "Интерпайп" вложила в производство — $60 млн, "АрселорМиттал Кривой Рог" — $299 млн, а "Метинвест" — $1,055 млрд.

В прошлом году инвестиции в отрасль составили $1,081 млрд. Около 70% капиталовложений приходится на металлургию, остальное — на добычу железной руды

"У отечественных производителей на это уходит в среднем 70% от инвестпрограммы. То есть, только чтобы поддерживать мощности в работоспособном состоянии, уровень инвестиций в отрасль должен быть не менее $500-600 млн в год", — говорит Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.

Вместе с тем, достаточно большое количество вложенных средств пошли, в том числе и на экологические капинвестиции. Так, "Метинвест" потратил на защиту окружающей среды $155 млн, что на 66% больше, чем в прошлом году. Холдинг провел реконструкцию аглофабрики ММКИ и осуществил ряд других проектов.

"АрселорМиттал Кривой Рог" свои затраты на экологию снизил на 6%, но они все равно остались достаточно высокими — 562,9 млн грн. Впрочем, у компании сейчас есть куда вкладывать. Как сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром", "Арселор", подписал контракт с генподрядчиком, китайской компанией Sinosteel, о поставке оборудования для строительства фабрики окомкования, которая снизит нагрузку на экологию. Обойдется это в $250 млн. Также в компании за $180 млн планируют провести реконструкцию аглоцеха №2.