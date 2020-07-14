Верховная Рада вывела рынок металлолома из тени

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" на дневном заседании во вторник. Как сообщает "Интерфакс-Украина", за законопроект проголосовало 237 депутатов. Теперь его должен подписать президент Владимир Зеленский.

В ходе обсуждения законопроекта были, в частности, выступления против отказа от разделения металлолома на бытовой и промышленный, а также против отмены требований к площадкам, на которых собирается металлолом — поправки не были поддержаны парламентариями.

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При этом в ходе представления законопроекта один из его авторов, замглавы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский отметил, что сейчас воровство металлолома происходит, а также есть коррупция. Так, представители полиции берут взятки в размере 60-120 грн с тонны металлолома из-за искусственного разделения металлолома на бытовой и промышленный.

"Мы предлагаем убрать правовые коллизии", — сказал народный депутат.

Отвечая на выступления депутатов о необходимости идентификации лиц, сдающих металлолом, Кисилевский констатировал, что в настоящее время реальной идентификации лиц нет. В то же время в законопроекте внесены положения о необходимости иметь видеонаблюдение в пунктах приемки металлолома, что позволяет идентифицировать физлицо. Также оформляется документ о приемке металлолома, что также помогает идентификации.

Напомним, законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" был зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2019 года. Вместе с Кисилевским соавторами законопроекта стали 22 народных депутата. Разработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители ломозаготовителей, металлургов и Минэкономики.

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Верховная Рада 14 января 2020 года одобрила в первом чтении законопроект №2426. В поддержку законопроекта проголосовали 313 народных депутатов. Парламентский комитет по вопросам экономического развития одобрил ко второму чтению законопроект №2426.

Объединение "Укрметаллургпром" и Украинская ассоциация вторичных металлов ("УАВтормет") в начале июля обратились к руководству комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, главам фракций и депутатских групп с просьбой поддержать принятие во втором чтении и в целом законопроекта №2426. При этом "Укрметаллургпрома" и "УАВтормета" констатировали, что принятие законопроекта будет способствовать не только преодолению коррупционной составляющей на рынке металлолома Украины, но и стабилизации и дальнейшему росту промышленного производства в Украине. Также это откроет широкие возможности для привлечения инвестиций и кредитных ресурсов для модернизации в результате вывода из тени первичной заготовки и преодоления масштабной коррупционной составляющей.

В то же время метпредприятия смогут расширить количество легальных поставщиков металлолома, освободиться от посредников, которые зачастую выполняют только транзакции по легализации металлолома, которые были заготовлены на первичном рынке металлолома, а также избавиться от груза многочисленных претензий со стороны органов Государственной фискальной службы Украины о несоответствии качества соглашений с компаниями-заготовителями, возникшие вследствие непрозрачности низовой заготовки металлолома.

Кроме того, в перспективе, в результате привлечения инвестиций в сферу заготовки металлолома возрастут объемы этого стратегического для металлургической отрасли сырья, дефицит которого сейчас наблюдается на рынке.

В результате принятия данного законопроекта, только по предварительным расчетам, из тени будет выведено около 20 млрд грн оборотных средств предприятий в сфере заготовки металлолома, в результате чего госбюджет Украины получит около 1 млрд грн дополнительных ежегодных поступлений. Также будет официально оформлено около 10 тысяч работников, усилит их социальную защищенность и снизит уровень напряженности в обществе.





