Рада выводит из тени рынок металлолома: что это даст стране и бизнесу

Законопроект №2426 о детенизации рынка металлолома Верховная Рада уже приняла в первом чтении. "За" проголосовали 313 депутатов. Теперь документ готовится ко второму чтению. Что происходит с металлоломом в стране, что принесет его детенизация и почему это важно в контексте развития интернета в стране, узнал корреспондент Delo.ua.

Государство взялось за все традиционно теневые сферы. "Мы проголосовали законопроекты, призванные вывести из тени спиртовую отрасль, добычу янтаря, к игральному бизнесу подошли. Это традиционные теневые сферы украинской экономики. И так же металлолом находится в одном ряду со спиртом, янтарем и игральным бизнесом. Что такое рынок металлолома? Это около 20 млрд грн в год. Из них около 16 млрд грн находятся в тени", — говорит замглавы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в ходе дискуссионной панели "Деловой Столицы".

Что имеем

Сейчас 15-20 тысяч пунктов заготовки металлолома в Украине находятся в тени, говорит президент объединения предпринимателей "Укрметаллургпром" Александр Каленков. "Часть лома закупается у крупных компаний, таких как: "Укрзализныця", энергетики и т.д. Свои сложности есть, но это тот лом, который закупается легально. Весь остальной лом, который покупает через пункты ломозаготовки, является теневым", — подчеркнул он.

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В целом же, запасы у нас огромные. Фонд металлолома, говорит президент ассоциации "УАВтормет" Владимир Бублей, достигает 500 млн тонн. При этом, в 2019-ом году было собрано всего 3,1 млн тонн. Причины: кризис в металлургии и падение спроса на сырьевые товары. И это при потенциале в 7 млн тонн в год.

Почему нельзя закрыть рынок

Закрытие рынка металлолома из-за обилия злоупотреблений приведет к снижению объемов металлургического производства в стране на 20%, говорит президент "УАВтормет" Владимир Бублей: "Если закрыть этот бизнес, то через несколько дней закроются предприятия, где производство стали на 100% построено на том, что они используют в качестве сырья металлолом. Все металлурги упадут примерно на 20% в объемах производства. А это и валютные поступления, и рабочие места, и налоги".

Плюсы законопроекта

Законопроект №2426 убирает правовые коллизии, которые мешают пунктам приема металлолома. В частности, необходимость иметь дорогостоящее производственное оборудование, устаревшее разделение на бытовой и промышленный лом, невозможность наличного расчета с физлицами, необходимость регистрации в спецреестре и другие.

По сути, убирает барьеры, которые не позволяют войти в бизнес "по-белому". Кроме того, законопроект позволит крупным компаниям инвестировать в создание пунктов ломозаготовки, которые будут работать прозрачно. На это, говорит Александр Каленков, бизнес готов выделить 1 млрд грн инвестиций.

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Как справятся с кражами металлолома

Сейчас, по мнению замглавы комитета ВР, проверяющие органы "не видят" краденый металл. "Сейчас, когда этот условный милиционер собирает дань с приемного пункта, конечно он не видит то, что должен видеть в этом приемном пункте. Когда мы убираем правовые коллизии, предприниматель говорит: "Уважаемый, я больше ничего не нарушаю, поэтому я больше ничего тебе не плачу", — отметил Кисилевский.

Таким образом пропадет коррупционный элемент и условный правоохранитель займется непосредственной работой: поиском украденных вещей, в том числе и среди пунктов втормета.

При чем здесь интернет и связь

Есть и другие новшества. К примеру, теперь нельзя будет сдать ворованный интернет-кабель: телеком-отрасль защитила свое оборудование. "Мы учли предложения отрасли относительно приема кабеля. Мы добавили условие видеофиксации, т.е. на каждом приемном пункте будет проводиться видеофиксация, 3 месяца обязательного сохранения этих данных. Мы вводим уведомительный реестр предпринимателей, которые занимаются заготовкой и операциями с металлоломом. Также вводится упрощенная расчетная квитанция", — резюмировал Кисилевский.

За 10 месяцев 2019 года убытки от повреждения телеком-сетей в Украине составили 450 млн грн, говорит член комитета по безопасности телекоммуникационных сетей ассоциации операторов связи "Телас", советник по регуляторным вопросам "Киевстар" Артем Фреюк. Лидеры — Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Харьковская и Одесская области.

Это усложняет выполнение меморандума между мобильными операторами и правительством — об обеспечении широкополосного доступа в интернет в самых удаленных местах страны, в том числе и селах. К тому же, иногда это реально вопрос жизни и смерти: люди не могут дозвониться в экстренные службы.

Поэтому в законопроект добавили просьбы телеком-отрасли и дополнительно защитили их оборудование: его принимать нельзя.

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Когда ждать эффекта

По мнению Дмитрия Кисилевского, эффект от детенизации рынка металлолома Украина почувствует через несколько лет. "Произойдет это не сразу. Это случится в течение 3-4-5 лет. Может скорее, может дольше. Государство в год получит около 900 млн грн налоговых поступлений благодаря тому, что заготовительные пункты, предприятия начнут работать легально и будут платить налоги", — подчеркнул нардеп.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua