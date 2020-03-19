Ferrexpo отложит выплату дивидендов из-за коронавируса

Горнорудная компания Ferrexpo перенесла сроки принятия решения по выплате финальных дивидендов за 2019 финансовый год из-за неопределенности на рынках, спровоцированной пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает GMK Center.

"В течение первого квартала 2020 года COVID-19 начал вызывать сбои в китайских цепочках поставок, влияя на производителей стали и их клиентов. Это может привести к кратковременной волатильности на рынке железной руды, поскольку высокий уровень запасов стали, созданный в этот период, попадет в цепочку поставок после возобновления нормальных операций", — объяснил Стив Лукас, глава совета директоров компании.

Он уточнил при этом, что сейчас появились первые признаки восстановления экономики Китая после пика эпидемии коронавируса COVID-19.

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Впрочем, в компании считают, что распространение вируса в Европе может привести к дальнейшей экономической неопределенности.

"До появления вируса мы ожидали, что рентабельность сталелитейной промышленности в Европе будет показывать умеренное восстановление на ключевых рынках со второй половины года", — отметил менеджер.

Компания уверяет, что в состоянии справиться с текущими неопределенностями благодаря хорошо проинвестированной базе активов и портфелю клиентов премиум-класса.

Напомним, бывший владелец банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго по собственной инициативе оставил пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.