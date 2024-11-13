Ferrexpo програла апеляцію щодо зменшення часток своїх ГЗК під арештом

Північний апеляційний господарський суд 7 листопада залишив у силі рішення про арешт 1% статутного капіталу Полтавського, Єристівського та Біланівського гірничо-збагачувальних комбінатів (Полтавська область), що належать швейцарській компанії Ferrexpo, частку в якій цього року знизив з 50,3% до 49,3% колишній депутат Верховної Ради Костянтин Жеваго.

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Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Сам арешт було накладено 3 березня 2023 року у забезпечення позову фонду на 46 мільярдів гривень, поданого 4 січня того ж року.

За рахунок стягнення цих коштів держава хоче відшкодувати збитки, завдані свого часу банку "Фінанси та кредит" систематичним кредитуванням пов’язаних з Жеваго компаній, а також перерахуванням його компаніям грошей без належного забезпечення. Відповідна справа за №910/268/23 нині перебуває на етапі підготовчих засідань у Господарському суді Києва.

При цьому арешт у забезпечення позову стосувався загалом 50,3% від статутного капіталу зазначених ГЗК. Однак 3 липня вже цього року Ferrexpo звернулася до Госпсуду Києва за переглядом цього рішення, мотивуючи це тим, що частка Жеваго у цих підприємствах зменшилася і становить тепер 49,3%.

10 липня Госпсуд Києва відмовив у цьому, прямо вказуючи, що зменшення підконтрольної відповідачу частки під час дії заборони на це "прямо суперечить вимогам чинного законодавства та свідчить про недобросовісність поведінки" Жеваго. Однак сторона Ferrexpo в подальшому оскаржила це рішення в Північному апеляційному госпсуді.

Раніше ж компанія намагалася безпосередньо оскаржити арешт 50,3% трьох ГЗК, але безрезультатно. Компанія дійшла до Верховного суду, який 13 червня цього року відмовив у відкритті касаційного провадження, залишивши арешт чинним згідно відповідної ухвали Північного апеляційного господарського суду.

В свою чергу, 17 липня Госпсуд Києва заарештував усі гроші на всіх рахунках, а також все майно, яке належить Жеваго в Україні. Зокрема, в ухвалі йшлося про 50,3% Полтавського, Єристівського та Біланівського ГЗК.

Втім, на початку серпня Ferrexpo заявила, що отримала постанову від Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції щодо оновленого арешту вже не 50,3%, а саме 49,3% акцій Полтавського ГЗК.

Переслідування Жеваго

Нагадаємо, що Жеваго як ексвласнику згаданого банку "Фінанси та кредит", який вже майже дев'ять років знаходиться в процесі ліквідації, ще в 2019 році оголосили про підозру в привласненні та відмиванні майна. Йшлося про розтрату 113 мільйонів доларів. Також про підозру повідомили низці топменеджерів фінустанови.

У листопаді 2023 року Держбюро розслідувань повідомило колишньому заступнику голови правління банку "Фінанси та кредит" про підозру в участі у злочинній організації та розтраті понад 560 мільйонів гривень. Пізніше ж коло підозрюваних розшилилося, зокрема за рахунок ексголови правління банку.

В травні вже цього року бюро повідомило про нову підозру самому Жеваго, ексголові правління "ФіК" та його двом заступникам. Йшлося про виведення з банку через кредитування підконтрольної олігарху компанії 519 мільйонів гривень, які надалі були відмиті. Загальні ж збитки фінустанови від кредитування компанії Жеваго оцінювалися вже у 1,4 мільярда гривень.

Окрім цього, 3 серпня 2023 року Національне антикорупційне бюро повідомило Жеваго про підозру у наданні хабаря голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у справі, у якій оскаржувалася купівля екснардепом 40% Полтавського ГЗК у 2002 році.

Жеваго був оголошений у міжнародний розшук ще у липні 2021 року. У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали його на гірськолижному курорті Куршевель, але згодом він вийшов на свободу під заставу. В листопаді 2023 року Верховний суд Франції остаточно відмовив Україні в екстрадиції Жеваго. В Україні його заочно заарештували в липні 2024 року. Апеляцію на це рішення захист бізнесмена програв.