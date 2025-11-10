Гірничорудний гігант Ferrexpo призупинив роботу в Україні через обстріли РФ

Ferrexpo, гірничорудна компанія з активами в Україні, призупинила експорт залізорудної продукції через масові збої в електропостачанні, спричинені російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компані.

У пресрелізі зазначається, що останнім часом почастішали та посилилися удари по об’єктах генерації й передачі електроенергії в Україні.

Уранці 8 листопада ракети влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в місті Горішні Плавні, де розташовані потужності Ferrexpo, а також у сусідньому промисловому центрі Кременчуці.

"Компанія Ferrexpo plc з жалем повідомляє, що після нападів на українську енергетичну інфраструктуру рано вранці в суботу, 8 листопада 2025 року, постачання електроенергії до її підприємств було порушено, внаслідок чого виробництво та експорт буде перервано", - наголосили у компанії.

Після атак постачання електроенергії до Горішніх Плавнів було припинено, а роботу дочірніх підприємств групи - Ferrexpo Poltava Mining (Полтавський ГЗК) та Ferrexpo Yeristovo Mining (Єрістовський ГЗК) призупинено.

Проте група заздалегідь створила запаси проміжної необробленої та готової залізорудної продукції на місці та в інших місцях, щоб мінімізувати порушення виробничого циклу та експорту.

Протягом вихідних на Полтавському та Єристівському ГЗК частково відновили подачу електроенергії. Завдяки цьому частина збагачувальної фабрики знову запрацювала. Роботи з повного відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають.

Про Ferrеxpo

Ferrexpo plc – швейцарська компанія у сфері гірничодобувної промисловості, яка спеціалізується на видобутку та переробці залізної руди. Компанія зареєстрована у Великій Британії, має операційний центр у Швейцарії, а основні виробничі активи розташовані в Україні. Компанії належить 100%-ва частка ТОВ Єристівський ГЗК, 99,9% - ТОВ Біланівський ГЗК і 100% акцій ПрАТ Полтавський ГЗК.

Нагадаємо, через наслідки російських обстрілів 10 листопада у більшості регіонів будуть застосовуватись 2–4 черги погодинних відключень, а для промисловості та бізнесу діятимуть відповідні графіки обмеження потужності.