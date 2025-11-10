10 листопада в більшості регіонів України будуть відключення електроенергії

Сьогодні, 10 листопада, у більшості регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу з 00:00 до 23:59.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго та "Укренерго".

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу електроенергії. Споживачів закликають слідкувати за оновленнями на сторінках обленерго свого регіону.

Через наслідки російських обстрілів сьогодні у більшості регіонів будуть застосовуватись 2–4 черги погодинних відключень, а для промисловості та бізнесу діятимуть відповідні графіки обмеження потужності.

Споживання електроенергії залишається високим. Вчора, 9 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері та перевищив показники попереднього дня на 1,9%. Враховуючи погодні умови та пошкодження енергосистеми, необхідність ощадливого використання електроенергії зберігатиметься протягом усієї доби.

Енергетики радять споживачам обмежити користування потужними електроприладами у пікові години споживання вранці та ввечері та переносити енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на систему найменше.

Зауважимо, масована ракетна-дронова атака Росії на об'єкти енергетики 30 жовтня призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки в Україні.

Після атаки фахівці МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС і Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропостачання.

Крім того, команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС повідомила, що станція знизила потужність двох зі своїх чотирьох блоків.