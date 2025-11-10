10 ноября в большинстве регионов Украины будут отключения электроэнергии

Сегодня, 10 ноября, в большинстве регионов Украины используются графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса с 00:00 до 23:59.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго и "Укрэнерго".

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения электроэнергии. Потребителей призывают следить за обновлением на страницах облэнерго своего региона.

Из-за последствий российских обстрелов сегодня в большинстве регионов будут применяться 2–4 очереди почасовых отключений, а для промышленности и бизнеса будут действовать соответствующие графики ограничения мощности.

Потребление электроэнергии остается высоким. Вчера 9 ноября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером и превысил показатели предыдущего дня на 1,9%. Учитывая погодные условия и повреждения энергосистемы, необходимость бережливого использования электроэнергии будет сохраняться на протяжении всех суток.

Энергетики советуют потребителям ограничить использование мощных электроприборов в пиковые часы потребления утром и вечером и переносить энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на систему меньше.

Заметим, массированная ракетно-дроновая атака России на объекты энергетики 30 октября привела к повреждения подстанций, критически важных для ядерной безопасности в Украине.

После атаки специалисты МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электроснабжения.

Кроме того, команда МАГАТЭ на Ровенской АЭС сообщила, что станция снизила мощность двух из своих четырех блоков.