Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Готівковий курс:

USD

44,40

44,25

EUR

51,35

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні запустили тимчасове бронювання без оновлених даних: як це працює

Підприємства, що працюють на потреби ЗСУ, можуть оформити тимчасове бронювання працівників / Міноборони

Оборонні підприємства зможуть бронювати працівників із неврегульованим статусом військового обліку для оперативного залучення фахівців.

Про це інформує Delo.ua з посилання на пресслужбу Міноборони.

Ця можливість стосується підприємств, що визнані критично важливими для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки в оборонно-промисловій сфері.

Відтепер такі установи можуть забронювати фахівців із неврегульованим статусом військового обліку на термін до 45 днів через портал "Дія".

Повідомляється, що головним завданням нововведення є прискорення залучення необхідних спеціалістів до роботи на оборонний сектор.

Тимчасовий статус бронювання надається для того, щоб працівник мав можливість протягом півтора місяця оновити особисті дані та повністю врегулювати питання військового обліку. 

Процедура оформлення

  • Підприємство подає заявку через портал Дія.
  • Система перевіряє дані працівника та чи не отримував він тимчасове бронювання протягом року. Важливо: для цього працівник має перебувати на військовому обліку.
  • Якщо умови виконані — оформлюється тимчасове бронювання.
  • Після того, як працівник врегулює свій статус військового обліку, роботодавець зможе оформити стандартне бронювання.

У відомстві додали, що порядок визначення статусу критично важливих підприємств не змінився.

Нагадаємо, система рекрутингу до Сил оборони України дозволяє кандидатам обирати військову спеціальність, що відповідає їхнім навичкам. Це дає змогу використовувати цивільний досвід як базу для ефективної служби. У січні та лютому 2026 року найпопулярнішими напрямками стали 5 спеціальностей.

Автор:
Тетяна Бесараб