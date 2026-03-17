В Україні запустили тимчасове бронювання без оновлених даних: як це працює

Оборонні підприємства зможуть бронювати працівників із неврегульованим статусом військового обліку для оперативного залучення фахівців.

Ця можливість стосується підприємств, що визнані критично важливими для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки в оборонно-промисловій сфері.

Відтепер такі установи можуть забронювати фахівців із неврегульованим статусом військового обліку на термін до 45 днів через портал "Дія".

Повідомляється, що головним завданням нововведення є прискорення залучення необхідних спеціалістів до роботи на оборонний сектор.

Тимчасовий статус бронювання надається для того, щоб працівник мав можливість протягом півтора місяця оновити особисті дані та повністю врегулювати питання військового обліку.

Процедура оформлення

Підприємство подає заявку через портал Дія.

через портал Дія. Система перевіряє дані працівника та чи не отримував він тимчасове бронювання протягом року. Важливо: для цього працівник має перебувати на військовому обліку.

Якщо умови виконані — оформлюється тимчасове бронювання.

Після того, як працівник врегулює свій статус військового обліку, роботодавець зможе оформити стандартне бронювання.

У відомстві додали, що порядок визначення статусу критично важливих підприємств не змінився.

