В Украине запустили временное бронирование без обновленных данных: как это работает

Оборонные предприятия могут бронировать работников с неурегулированным статусом военного учета для оперативного привлечения специалистов.

Эта возможность касается предприятий, которые признаны критически важными для нужд Вооруженных сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики в оборонно-промышленной сфере.

Теперь такие учреждения могут забронировать специалистов с неурегулированным статусом военного учета на срок до 45 дней через портал "Действие".

Сообщается, что главной задачей нововведения является ускорение привлечения необходимых специалистов для работы в оборонном секторе.

Временный статус бронирования предоставляется для того, чтобы работник имел возможность в течение полутора месяцев обновить личные данные и полностью урегулировать военный учет.

Процедура оформления

Предприятие подает заявку через портал Действие .

через портал Действие . Система проверяет данные работника и не получал ли он временное бронирование в течение года. Важно: для этого работник должен состоять на военном учете.

Если условия выполнены – оформляется временное бронирование.

После того как работник урегулирует свой статус военного учета, работодатель сможет оформить стандартное бронирование.

В ведомстве добавили, что порядок определения статуса критически важных предприятий не изменился.

Напомним, система рекрутинга в Сила обороны Украины позволяет кандидатам выбирать военную специальность, соответствующую их навыкам. Это позволяет использовать гражданский опыт в качестве базы для эффективной службы. В январе и феврале 2026 года самыми популярными направлениями стали пять специальностей.