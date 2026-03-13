Мобилизированные ІТ-специалисты смогут получить звание младшего лейтенанта и работать по специальности

Мобилизированные военнослужащие, обладающие соответствующими компетенциями в сфере информационных технологий, получают возможность получить первичное офицерское звание "младший лейтенант". Соответствующий указ №214/2026 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Что меняется

Мобилизированные IT-специалисты могут получить офицерское звание. Военнослужащие, проходящие службу по мобилизации или призыву, после отбора на должности специалистов по цифровой трансформации смогут получить первоначальное офицерское звание "младший лейтенант".

Решение принимает Министр обороны. После согласования кандидатуры заместителем Министра по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации выдается соответствующий приказ Министерства.

Определен порядок кадровых решений. Назначение, перевод или перемещение по службе для специалистов по цифровой трансформации будет производиться с учетом специальных процедур, определенных Министерством обороны.

Двухэтапная система отбора кандидатов

Кандидатов на должности IT-специалистов будут отбирать в два этапа.

На первом этапе командиры воинских частей производят первоначальный отбор среди мобилизованных бойцов, оценивая их профессиональные навыки.

На втором этапе документы кандидатов проходят проверку в Министерстве обороны, где представители Директората цифровой трансформации проводят собеседования и анализируют соответствие претендентов установленным требованиям.

После успешного отбора военнослужащему присваивается звание младшего лейтенанта и назначается на IT-должность.

Новые нормы позволяют системно привлекать к развитию сил обороны людей с опытом в ІТ, инженерии и технологиях. Это поможет внедрять цифровые решения в армии и усиливать технологическое преимущество Украины на поле боя.

Что дальше

Минобороны запустило развертывание ІТ-вертикали сети специалистов по цифровой трансформации на всех уровнях Сил обороны: от батальона до Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны.

Продолжается подбор кадров и назначение специалистов, а скоро станут доступны публичные вакансии для военных.

Такие специалисты будут внедрять цифровые системы в подразделениях, собирать обратную связь от военных и формировать запрос на новые технологические решения.

Напомним, система рекрутинга в Сила обороны Украины позволяет кандидатам выбирать военную специальность, соответствующую их навыкам. Это позволяет использовать гражданский опыт в качестве базы для эффективной службы. В январе и феврале 2026 года самыми популярными направлениями стали пять специальностей. Каждый третий доброволец избрал специальность оператора БПЛА.