Мобілізовані ІТ-фахівці зможуть отримати звання молодшого лейтенанта та працювати за спеціальністю

Мобілізовані військовослужбовці, які мають відповідні компетенції у сфері інформаційних технологій, отримують можливість отримати первинне офіцерське звання “молодший лейтенант”. Відповідний указ №214/2026 підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це інформує Delo.ua з посилання на пресслужбу Міноборони.

​​Що змінюється

Мобілізовані IT-фахівці можуть отримати офіцерське звання. Військовослужбовці, які проходять службу за мобілізацією або призовом, після відбору на посади фахівців із цифрової трансформації зможуть отримати первинне офіцерське звання "молодший лейтенант".

Рішення ухвалює Міністр оборони. Після погодження кандидатури заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації видається відповідний наказ Міністерства.

Визначений порядок кадрових рішень. Призначення, переведення або переміщення по службі для фахівців із цифрової трансформації відбуватиметься з урахуванням спеціальних процедур, визначених Міністерством оборони.

Двоетапна система відбору кандидатів

Кандидатів на посади IT-фахівців відбиратимуть у два етапи.

На першому етапі командири військових частин проводять первинний відбір серед мобілізованих бійців, оцінюючи їхні професійні навички.

На другому етапі документи кандидатів проходять перевірку в Міністерстві оборони, де представники Директорату цифрової трансформації проводять співбесіди та аналізують відповідність претендентів встановленим вимогам.

Після успішного відбору військовослужбовцю присвоюється звання молодшого лейтенанта та він призначається на IT-посаду.

Нові норми дозволяють системно залучати до розвитку Сил оборони людей із досвідом у ІТ, інженерії та технологіях. Це допоможе впроваджувати цифрові рішення у війську та посилювати технологічну перевагу України на полі бою.

Що далі

Наразі Міноборони запустило розгортання ІТ-вертикалі — мережі фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях Сил оборони: від батальйону до Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони.

Триває підбір кадрів і призначення фахівців, а незабаром стануть доступні публічні вакансії для військових.

Такі фахівці будуть впроваджувати цифрові системи у підрозділах, збирати зворотний зв’язок від військових та формувати запит на нові технологічні рішення.

Нагадаємо, система рекрутингу до Сил оборони України дозволяє кандидатам обирати військову спеціальність, що відповідає їхнім навичкам. Це дає змогу використовувати цивільний досвід як базу для ефективної служби. У січні та лютому 2026 року найпопулярнішими напрямками стали 5 спеціальностей.