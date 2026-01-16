OpenAI запустила ChatGPT Translate: инструмент поддерживает перевод более чем на 50 языков и имеет функции подсказок

Компания OpenAI сделала еще один шаг к доминированию на рынке искусственного интеллекта, выпустив новый инструмент – ChatGPT Translate. Хотя пользователи уже давно использовали основной чат-бот для перевода, этот отдельный сервис позиционируется как прямой и опасный конкурент Google Translate.

Новые возможности ChatGPT Translate

На первый взгляд, инструмент выглядит очень привычно: два текстовых поля (для ввода и вывода), автоматическое определение языка и поддержка перевода более чем на 50 языков. Однако "особый подход" начинается после того, как текст уже переведен.

Главное отличие ChatGPT Translate заключается в интеллектуальных подсказках "одним прикосновением". В нижней части интерфейса система предлагает мгновенно изменить форму текста:

сделать перевод более плавным и естественным;

переписать текст в деловом формальном тоне;

упростить содержание так, чтобы его понял ребенок;

адаптировать материал для академической или научной аудитории

Каждое нажатие перенаправляет вас в основной интерфейс ChatGPT с уже готовой подсказкой, что позволяет тонко настроить результат с помощью генеративного ИИ.

Где Google занимает лидерство?

Несмотря на инновационность, разрыв в функциональности с Google Translate остается значительным. На странице нового сервиса говорится, что ChatGPT Translate поддерживает переводы загруженных изображений, однако на практике эта функция на компьютерах пока недоступна.

Также сервиса от OpenAI пока не хватает таких привычных вещей, как:

работа с целыми документами и вебсайтами;

поддержка рукописного ввода; режим разговора в реальном времени; большое количество языков (у Google их гораздо больше).

Google не сдается

Пока OpenAI усовершенствует свой минималистический сервис, Google активно внедряет модель Gemini. Недавно компания объявила об обновлениях, включая "улучшенную обработку нюансированных фраз, таких как идиомы, сленг и местные выражения". Кроме того, Google тестирует перевод речи в реальном времени через наушники.

Google остается лидером перевода благодаря годам опыта и огромной базе данных. Тем не менее, ChatGPT Translate предлагает концептуально другой подход: перевод перестает быть просто механической заменой слов. Это становится процессом создания текста, адаптированного к конкретному человеку или ситуации.

Как отмечают эксперты, если OpenAI добавит мультимодальные функции и расширит список языков, этот "тихий запуск" может стать началом конца монополии Google в области онлайн-переводов.

