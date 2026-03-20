ChatGPT, браузер та Codex об’єднають: OpenAI випустить супердодаток

Компанія OpenAI офіційно підтвердила наміри об’єднати свої ключові продукти в єдиний супердодаток для робочого столу. Новий застосунок інтегрує можливості веббраузера, популярного чат-бота ChatGPT та інструменту для кодування Codex.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNBC.

Очікується, що об'єднання декількох продуктів допоможе оптимізувати користувацький досвід та зосередити ресурси на одному проєкті.

Керувати розробкою буде Фіджі Сімо, генеральна директорка OpenAI з питань додатків, за безпосередньої підтримки президента компанії Грега Брокмана.

Вона зазначила, що для OpenAI зараз критично важливо уникати відволікаючих факторів і зосередитися на найбільш затребуваних функціях, які вже продемонстрували свою ефективність.

Під час зустрічі зі співробітниками вона наголосила на необхідності агресивного орієнтування на високопродуктивні варіанти використання технологій. Такий підхід має допомогти компанії зберегти лідерство в умовах жорсткої конкуренції з боку Google та Anthropic.

Зусилля щодо консолідації продуктів з’явилися на тлі підготовки OpenAI до потенційного виходу на публічний ринок (IPO), який може відбутися вже до кінця цього року.

Залучення Фіджі Сімо, колишньої очільниці Instacart, стало знаковим кроком для посилення продуктової орієнтації стартапу.

З моменту запуску ChatGPT у 2022 році компанія перетворилася на одну з найбільш швидкозростаючих структур у світі.

Тепер OpenAI прагне перетворити набір розрізнених інтерфейсів на цілісну екосистему, що забезпечить стабільний розвиток бізнесу перед виходом на біржу.

Нагадаємо, OpenAI випустила новий інструмент – ChatGPT Translate. Хоча користувачі вже давно використовували основний чат-бот для перекладу, цей окремий сервіс позиціонується як прямий і небезпечний конкурент для Google Translate.