OpenAI розширює можливості ChatGPT відеогенератором Sora

OpenAI
Річний дохід OpenAI сягнув $12 мільярдів / Pixabay

OpenAI планує незабаром запустити свій AI-інструмент для створення відео Sora у ChatGPT. Додаток вже дозволяє користувачам створювати та ділитися відео на основі AI, а тепер стане доступним прямо у чаті для зручності та ширшого використання.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

AI-відео від OpenAI

Компанія OpenAI планує інтегрувати свій інструмент для створення відео на базі штучного інтелекту Sora у чат-бот ChatGPT. Про це повідомляє видання The Information із посиланням на джерела, обізнані з планами компанії.

За їхніми даними, запуск функції може відбутися найближчим часом. Інтеграція дозволить користувачам створювати відео за допомогою штучного інтелекту безпосередньо в інтерфейсі ChatGPT.

Sora стала одним із ключових кроків OpenAI у розвитку мультимодальних AI-технологій. Інструмент конкурує з сервісами генерації відео з тексту, які розвивають технологічні компанії Meta та Google.

OpenAI представила Sora як окремий застосунок у вересні 2025 року. Сервіс дає змогу користувачам створювати відео за допомогою штучного інтелекту, а також ділитися ними у стрічках, подібних до соціальних мереж.

Водночас компанія не планує відмовлятися від окремого застосунку - він і надалі працюватиме паралельно з інтеграцією в ChatGPT.

Агентство Reuters зазначає, що поки не змогло незалежно підтвердити цю інформацію. У OpenAI не надали коментарів поза межами робочого часу.

Нагадаємо, OpenAI випустила новий інструмент – ChatGPT Translate. Хоча користувачі вже давно використовували основний чат-бот для перекладу, цей окремий сервіс позиціонується як прямий і небезпечний конкурент для Google Translate.

Автор:
Ольга Опенько