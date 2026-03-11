Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Наличный курс:

USD

44,30

44,10

EUR

51,65

51,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

OpenAI расширяет возможности ChatGPT видеогенератором Sora

OpenAI
Годовой доход OpenAI достиг $12 миллиардов / Pixabay

OpenAI планирует вскоре запустить свой AI-инструмент для создания видео Sora в ChatGPT. Приложение позволяет пользователям создавать и делиться видео на основе AI, а теперь станет доступным прямо в чате для удобства и более широкого использования.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

AI-видео от OpenAI

Компания OpenAI планирует интегрировать свой инструмент для создания видео на основе искусственного интеллекта Sora в чат-бот ChatGPT. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По их данным, запуск функции может произойти в ближайшее время. Интеграция позволит пользователям создавать видео посредством искусственного интеллекта непосредственно в интерфейсе ChatGPT.

Sora стала одним из ключевых шагов OpenAI в развитии мультимодальных AI технологий. Инструмент конкурирует с сервисами генерации видео в тексте, которые развивают технологические компании Meta и Google.

OpenAI представила Sora как отдельное приложение в сентябре 2025 года. Сервис позволяет пользователям создавать видео с помощью искусственного интеллекта, а также делиться ими в лентах, подобных социальным сетям.

В то же время компания не планирует отказываться от отдельного приложения - оно и дальше будет работать параллельно с интеграцией в ChatGPT.

Агентство Reuters отмечает, что пока не смогло независимо подтвердить эту информацию. В OpenAI не предоставили комментарии вне рабочего времени.

Напомним, OpenAI выпустила новый инструмент – ChatGPT Translate. Хотя пользователи уже давно использовали основной чат-бот для перевода, этот отдельный сервис позиционируется как прямой и опасный конкурент Google Translate.

Автор:
Ольга Опенько