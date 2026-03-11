OpenAI расширяет возможности ChatGPT видеогенератором Sora

OpenAI планирует вскоре запустить свой AI-инструмент для создания видео Sora в ChatGPT. Приложение позволяет пользователям создавать и делиться видео на основе AI, а теперь станет доступным прямо в чате для удобства и более широкого использования.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

AI-видео от OpenAI

Компания OpenAI планирует интегрировать свой инструмент для создания видео на основе искусственного интеллекта Sora в чат-бот ChatGPT. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По их данным, запуск функции может произойти в ближайшее время. Интеграция позволит пользователям создавать видео посредством искусственного интеллекта непосредственно в интерфейсе ChatGPT.

Sora стала одним из ключевых шагов OpenAI в развитии мультимодальных AI технологий. Инструмент конкурирует с сервисами генерации видео в тексте, которые развивают технологические компании Meta и Google.

OpenAI представила Sora как отдельное приложение в сентябре 2025 года. Сервис позволяет пользователям создавать видео с помощью искусственного интеллекта, а также делиться ими в лентах, подобных социальным сетям.

В то же время компания не планирует отказываться от отдельного приложения - оно и дальше будет работать параллельно с интеграцией в ChatGPT.

Агентство Reuters отмечает, что пока не смогло независимо подтвердить эту информацию. В OpenAI не предоставили комментарии вне рабочего времени.

Напомним, OpenAI выпустила новый инструмент – ChatGPT Translate. Хотя пользователи уже давно использовали основной чат-бот для перевода, этот отдельный сервис позиционируется как прямой и опасный конкурент Google Translate.