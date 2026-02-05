- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
OpenAI представила Frontier – платформу для масштабирования ИИ-агентов в бизнесе
OpenAI представила Frontier – новую платформу для создания, развертывания и управления агентами искусственного интеллекта для бизнеса. Решение призвано помочь предприятиям масштабировать использование ИИ и привлекать агентов для выполнения реальной операционной работы внутри всей организации.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на OpenAI.
По данным OpenAI, 75% работников предприятий заявляют, что ИИ позволил им выполнять ранее недоступные задачи, причем эффект ощущается не только в технических командах, а во всех подразделениях. За последние годы OpenAI наблюдала такие результаты более чем в 1 миллионе предприятий.
Среди практических примеров:
- у крупного промышленного производителя агенты сократили процесс оптимизации производства с шести недель до одного дня;
- глобальная инвестиционная компания благодаря агентам уволила более 90% времени команды продаж для работы с клиентами;
- энергетическая компания увеличила объемы производства на 5%, что принесло более $1 млрд дополнительных доходов.
В OpenAI отмечают, что главным препятствием для масштабирования ИИ в бизнесе есть не возможности моделей, а фрагментированность систем и сложность управления агентами, часто работающими изолированно и без общего контекста.
Что такое Frontier
Frontier — это платформа, которая предоставляет агентам искусственного интеллекта те же "рабочие навыки", что и людям: совместный бизнес-контекст, адаптацию, обучение через обратную связь, а также четкие разрешения и пределы ответственности.
Платформа:
- объединяет данные из CRM, внутренних систем, хранилищ и бизнес-приложений в единый семантический контекст;
- позволяет агентам планировать действия, работать с файлами, исполнять код и использовать инструменты в безопасной среде;
- поддерживает работу в локальных, облачных и средах OpenAI без необходимости менять существующую ИТ-архитектуру;
- обеспечивает обучение агентов на основе оценки результатов и обратной связи;
- предусматривает корпоративные механизмы безопасности, идентификации и контроля доступа.
Агенты, созданные или интегрированные через Frontier, могут работать в различных интерфейсах – от ChatGPT и внутренних рабочих процессов до существующих бизнес-приложений.
Первые пользователи
Среди компаний, уже внедряющих Frontier, — HP, Oracle, Thermo Fisher Scientific, Uber и State Farm. Также подход Frontier уже тестируют клиенты OpenAI, в частности BBVA, Cisco и T-Mobile для реализации сложных и критически важных ШИ-проектов.
В OpenAI отмечают, что Frontier должен помочь компаниям преодолеть разрыв между потенциалом искусственного интеллекта и его фактическим внедрением в бизнес-процессы, поскольку конкуренция между ранними лидерами и остальным рынком стремительно растет.
Также OpenAI выпустила новый инструмент – ChatGPT Translate. Хотя пользователи уже давно использовали основной чат-бот для перевода, этот отдельный сервис позиционируется как прямой и опасный конкурент Google Translate.